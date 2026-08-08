Vali Toraman Assos ve Apollon Kazılarını Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Toraman Assos ve Apollon Kazılarını Ziyaret Etti

Vali Toraman Assos ve Apollon Kazılarını Ziyaret Etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Assos ve Apollon Smintheion kazılarını inceledi.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Apollon Smintheion ve Assos Antik Kenti Kazı Başkanlığınında incelemelerde bulundu.

Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, Apollon Smintheion ve Assos Antik Kenti kazı başkanlarını ziyaret etti. Kazı başkanları Prof. Dr. Nurettin Aslan ve Prof. Dr. Davut Kaplan'dan devam eden kazı çalışmaları, arkeolojik buluntular ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler aldı. İncelemelerde Vali Toraman'a, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ergün Çağman Esirgemez eşlik etti.

Vali Toraman kaya ıslahı çalışmalarını yerinde inceledi

Vali Toraman, Ahmetçe Köyü ile Behramkale Köyü Assos Antik Liman mevkiinde tamamlanan kaya ıslahı çalışmalarını yerinde inceleyerek AFAD İl Müdürü Ali Ahmet Artun'dan bilgi aldı. Ardından Ahmetçe, Yukarıköy, Çamkalabak, Gülpınar, Assos, Kuruoba köylerinde köy sakinleriyle bir araya geldi. Vali, vatandaşlarla sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi.

Kaynak: İHA

Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Toraman Assos ve Apollon Kazılarını Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez
İran’dan Mekke Anlaşması’na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz
Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı’nda ilk gün sona erdi Gazeteciliğin geleceği Iğdır’da ele alındı TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda ilk gün sona erdi! Gazeteciliğin geleceği Iğdır'da ele alındı
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu
Bıçakladığı kadının akciğeri söndü Bıçakladığı kadının akciğeri söndü

17:06
Avrupa’dan talipleri vardı Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
16:16
Damlanur’un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:56
Türkiye, Yunanistan’ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina’da rahatsızlık yarattı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 20:06:11. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Toraman Assos ve Apollon Kazılarını Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.