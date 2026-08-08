Vali Toraman Assos ve Apollon Kazılarını Ziyaret Etti

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Apollon Smintheion ve Assos Antik Kenti Kazı Başkanlığınında incelemelerde bulundu.

Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, Apollon Smintheion ve Assos Antik Kenti kazı başkanlarını ziyaret etti. Kazı başkanları Prof. Dr. Nurettin Aslan ve Prof. Dr. Davut Kaplan'dan devam eden kazı çalışmaları, arkeolojik buluntular ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler aldı. İncelemelerde Vali Toraman'a, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ergün Çağman Esirgemez eşlik etti.

Vali Toraman kaya ıslahı çalışmalarını yerinde inceledi

Vali Toraman, Ahmetçe Köyü ile Behramkale Köyü Assos Antik Liman mevkiinde tamamlanan kaya ıslahı çalışmalarını yerinde inceleyerek AFAD İl Müdürü Ali Ahmet Artun'dan bilgi aldı. Ardından Ahmetçe, Yukarıköy, Çamkalabak, Gülpınar, Assos, Kuruoba köylerinde köy sakinleriyle bir araya geldi. Vali, vatandaşlarla sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi.