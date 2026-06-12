Aydın Valisi Vali Varol ile Esnaf Arasında "Ziyaret" Sohbeti: "Kaymakam Gelmiştir, Size Denk Gelmemiştir" - Son Dakika
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Aydın Valisi Vali Varol ile Esnaf Arasında "Ziyaret" Sohbeti: "Kaymakam Gelmiştir, Size Denk Gelmemiştir"

12.06.2026 15:59  Güncelleme: 16:56
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Aydın Valisi Osman Varol, İncirliova'da esnaf ziyareti sırasında yerel yöneticilerin az uğramasından şikayet eden bir vatandaşa, kaymakamın yoğun mesaisini hatırlatarak 'Mesaj alındı, biz geliriz' yanıtını verdi.

Haber: Özgür DEDEOLUK

?(AYDIN) - ?Aydın Valisi Osman Varol, İncirliova ilçesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde yerel yöneticilerin az uğramasından dert yanan bir vatandaşa, mülki idare amirlerinin yoğun mesaisini hatırlattı. "Kaymakam gelmiştir, size denk gelmemiştir" diyen Vali Varol, esnafın sitemine "Mesaj alındı. Biz geliriz, merak etmeyin siz" sözleriyle yanıt verdi.

Aydın Valiliği görevine kısa süre önce atanan Vali Osman Varol, ilçe ziyaretleri kapsamında İncirliova'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Programına İncirliova Kaymakamlığı ile başlayan Vali Varol, Kaymakam İlhan Abay ile bir araya gelerek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Osman Varol ve Kaymakam İlhan Abay daha sonra ilçenin işlek noktalarından Sevgi Yolu'na geçerek esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Varol'a esnaf yoğun ilgi gösterdi. ?Ziyaret sırasında 25 yıllık bir esnaf, Vali Varol'un halkla iç içe olan yönetim tarzını takdir ederek, kendisini Recep Yazıcıoğlu'na benzetti. Vali Varol'u sosyal medyadan da yakından takip ettiğini belirten esnaf, birebir iletişimin önemine dikkati çekti.

Vali Varol ile sohbeti sırasında yerel yöneticilere yönelik bir sitemde bulunan esnaf, "Burada şikayet olarak söylemiyorum. Aynı şeyi biz kaymakamımızdan da bekliyoruz. 25 yıllık esnaflık hayatımda bizi sadece bir defa kaymakam ziyaret etti" ifadesini kullandı.

Esnafın sitemi üzerine araya giren Vali Varol, mülki idare amirlerinin yoğun mesaisine dikkati çekerek Kaymakam Abay'ı savundu. Varol, esnafa, "Kaymakam gelmiştir, size denk gelmemiştir. Mesela ben burada geziyorum ya, bak karşı esnafa uğrayamadım. O da gelmiştir. Bundan sonra da daha iyi olur" sözleriyle karşılık verdi.

Sözlerine devam eden esnaf, benzer bir beklentinin belediye ve esnaf odası içinde geçerli olduğunu vurgulayarak, "Seçim önü kimseyi görmek istemiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Vali Osman Varol ise devletin her zaman halkın yanında olduğunu belirterek, "Bizim seçimle işimiz yok zaten. Biz geliriz, merak etmeyin siz. Mesaj alındı. Teşekkür ediyoruz, biz de bekleriz sizi" ifadesini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aydın Valisi Vali Varol ile Esnaf Arasında 'Ziyaret' Sohbeti: 'Kaymakam Gelmiştir, Size Denk Gelmemiştir' - Son Dakika

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