Vali Varol, Toptan Gıdacılar Çarşısı\'nı Ziyaret Etti

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Toptan Gıdacılar Çarşısı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Varol, çarşıdaki esnafın talep ve görüşlerini dinleyerek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, kent ekonomisinin önemli unsurlarından olan esnafla bir araya gelmek ve vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Toptan Gıdacılar Çarşısı'nı ziyaret eden Vali Varol, çarşıda faaliyet gösteren esnafı tek tek ziyaret etti. Esnafla sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Varol, iş yerlerinin durumu, sektörün genel ihtiyaçları ve esnafın talep ve önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Çarşıda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Vali Varol, vatandaşların görüş ve taleplerini dinledi.

Aydın'ın ekonomik ve ticari hayatına katkı sağlayan esnafın önemine dikkat çeken Vali Varol, tüm esnafa işlerinde kolaylıklar dileyerek hayırlı ve bereketli kazanç temennisinde bulundu. Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Varol, kendisine gösterilen samimi ev sahipliği ve güler yüz için teşekkür etti.