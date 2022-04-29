Vali Yardımcısı Kılıç, şehit ailesinin evinde iftarını açtı - Son Dakika
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Vali Yardımcısı Kılıç, şehit ailesinin evinde iftarını açtı

29.04.2022 09:57
Vali Yardımcısı Kılıç, şehit ailesinin evinde iftarını açtı

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, şehit ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, şehit ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç ve eşi Tuğçe Kılıç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullahoğlu ve eşi Nazmiye Abdullahoğlu ile birlikte 1995 yılında Şemdinli ilçesi Ortaklar Karakolunda şehit olan Jandarma Er Halit Tatlı'nın Gazi Mahallesi'nde ikamet eden kardeşi Gazi Tatlı'nın evine konuk oldular. İftarda şehit ailesi ile bir araya gelen Vali Yardımcısı Kılıç, şehidin ailesiyle sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Vali Yardımcısı Kılıç, "Sizler biricik evlatlarınızı bu vatan için, şanlı bayrağımız için şehit verdiniz. Sizlerin hakkını ödeyemeyiz" dedi.

Şehit kardeşi Gazi Tatlı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iftar sofralarına konut olan Vali Yardımcısı Kılıç ve beraberindekilere teşekkür etti. - HAKKARİ

Vali Yardımcısı Kılıç, şehit ailesinin evinde iftarını açtı
Vali Yardımcısı Kılıç, şehit ailesinin evinde iftarını açtı

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Emre Kılıç, Hakkari, İftar, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Yardımcısı Kılıç, şehit ailesinin evinde iftarını açtı - Son Dakika


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