Vali Yiğitbaşı gazetecilerin konut isteğine 'yeşil ışık' yaktı - Son Dakika
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Vali Yiğitbaşı gazetecilerin konut isteğine 'yeşil ışık' yaktı

12.06.2022 09:57
Vali Yiğitbaşı gazetecilerin konut isteğine 'yeşil ışık' yaktı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, gazetecilerin konut talebini olumlu karşılayarak, yeşil ışık yaktı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, gazetecilerin konut talebini olumlu karşılayarak, yeşil ışık yaktı.

Vali Yiğitbaşı, kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda gazetecilerin sorun ve taleplerini dinledi. Gazetecilerden gelen Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti (AGC) iş birliği ile bir konut projesi hayata geçirilmesi talebini değerlendiren Yiğitbaşı konuya yeşil ışık yakarak şunları söyledi:

"Bu konuda AGC ile bir çalışma yapalım. Gelen talepleri her zaman göz önünde bulundurup, üzerinde çalıştığımızın teminatını da vermek isterim. Bizlerde gazeteci arkadaşlarımızın mesleklerini daha rahat, huzurlu ve aile ortamlarının da daha güvenli bir şekilde devam ettirmelerini isteriz. Çünkü sizlerin yani gazetecilerin değerini ve kıymetini biliyoruz. Elimizden gelen gayreti gösterelim. AGC bizlere bir çalışma sunar, hazırlarsa biz de değerlendirelim" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Yiğitbaşı gazetecilerin konut isteğine 'yeşil ışık' yaktı - Son Dakika

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