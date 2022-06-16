Vali Yiğitbaşı: "Hizmetleri etkin ve hızlı çözümlerle yapmaya gayret göstereceğiz" - Son Dakika
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Vali Yiğitbaşı: "Hizmetleri etkin ve hızlı çözümlerle yapmaya gayret göstereceğiz"

16.06.2022 14:42
Vali Yiğitbaşı: "Hizmetleri etkin ve hızlı çözümlerle yapmaya gayret göstereceğiz"

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, güçlü bir diyalogla vatandaşlara yönelik hizmetleri en etkin ve hızlı çözümlerle yapmaya gayret göstereceklerini kaydetti.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, güçlü bir diyalogla vatandaşlara yönelik hizmetleri en etkin ve hızlı çözümlerle yapmaya gayret göstereceklerini kaydetti.

Vali Yiğitbaşı, merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarları ile ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Vali Yardımcıları Mehmet Boztepe, Ömer Tekeş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve ilgili kurum müdürleri hazır bulundu.

Muhtarlara hitaben konuşan ve sorunları hep birlikte çözeceğiz diyen Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı: "Görev süremiz boyunca sizlerle en yakın temas halinde, güçlü bir diyalog içerisinde olarak vatandaşlarımıza yönelik hizmetleri en etkin ve hızlı çözümlerle yapmaya gayret göstereceğiz. Açık ve şeffaf bir şekilde karşılaştığımızı sorunlar hem masaya yatıralım hem de hep birlikte ortak aklı çalıştırarak vatandaşlarımıza nasıl daha iyi hizmet verebiliriz, daha verimli nasıl çalışabiliriz, bunu birlikte değerlendirelim istiyorum. Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın sizlerle olan diyaloğunu, sizlere verdiği değeri biliyoruz. Bizde aynı diyaloğu sürdürecek çalışma temposu içerisinde olmaya çalışacağız. Sorunları birlikte tespit edip birlikte çözümler üreteceğiz" dedi.

Vali Yiğitbaşı'nın konuşmasının ardından muhtarlar, eğitim, sağlık, ulaşım, yol, elektrik kesintileri gibi birçok farklı başlıkta yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Vali Yiğitbaşı: Hizmetleri etkin ve hızlı çözümlerle yapmaya gayret göstereceğiz
Vali Yiğitbaşı: Hizmetleri etkin ve hızlı çözümlerle yapmaya gayret göstereceğiz

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Kaynak: İHA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Karahisar, Jandarma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Yiğitbaşı: 'Hizmetleri etkin ve hızlı çözümlerle yapmaya gayret göstereceğiz' - Son Dakika

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