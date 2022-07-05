Vali Yılmaz: "Cana zarar gelmesin, zararın telafisi mümkün" - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Yılmaz: "Cana zarar gelmesin, zararın telafisi mümkün"

05.07.2022 09:53
Vali Yılmaz: "Cana zarar gelmesin, zararın telafisi mümkün"

Osmaniye'de önceki günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağışta iş yerlerini su basan sanayi esnafıyla bir araya gelen Vali Erdinç Yılmaz, cana zarar gelmedikten sonra, zararın telafi edilebileceğini söyledi.

Osmaniye'de önceki günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağışta iş yerlerini su basan sanayi esnafıyla bir araya gelen Vali Erdinç Yılmaz, cana zarar gelmedikten sonra, zararın telafi edilebileceğini söyledi.

Vali Erdinç Yılmaz ve Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Sanayi sitesinde düzenlenen toplantıda önceki günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağışta iş yerlerini su basan esnafa geçmiş oldun dileklerinde bulunuldu.

Su baskınında önemli olanın cana zarar gelmemesi ve geri kalan zararın telafisinin mümkün olduğunu söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, "Yanınızdayız, yanınızda olacağız. Burada sizlerle olmak, size hizmet ediyor olabilmek gerçekten çok büyük bir mutluluk. Her zaman yanınızdayız, elimizden ne geliyorsa hiç esirgemeyiz Allah'ın izniyle. Elimizden gelenin fazlasını yapmak istiyoruz. Benim kapım tüm Osmaniyelilere her zaman açık. Bize ilettiğiniz sorunları çözmek için elimizden geleni yapacağız. İyi ki varsınız, iyi ki bir aradayız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin" dedi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise, "Allah bir daha göstermesin, beterinden korusun. Tabi afetler zaman zaman olur, buna karşı bizim görevimiz siyasetçi olarak, hükümet olarak, devlet olarak sizlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için tedbirler almak. Bundan sonra bir daha yaşanmaması için bizim görevimiz sizin bu beklentilerinize cevap bulmak. O nedenle Sayın Valimiz Devletimizi temsilen burada, biz milletvekilleri olarak buradayız, Belediye Başkan Vekilimiz burada. Yaraların en kısa sürede sarılması için gereken ne ise bizler de sizin yanınızdayız" diye konuştu.

Toplantıya Belediye Başkan Vekili Yavuz Korkmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Hulusi Akkuş ve Melih Loş, İl Müftüsü Ali Çakmak, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Necdet Ünlü, siyasi parti temsilcileri ve Küçük Sanayi Sitesi esnafı katıldı. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Görüntüler infial yaratmıştı! Osmaniye Valiliği firar eden 35 göçmenin yakalandığını duyurdu Görüntüler infial yaratmıştı! Osmaniye Valiliği firar eden 35 göçmenin yakalandığını duyurdu
Kaynak: İHA

Erdinç Yılmaz, Milletvekili, Osmaniye, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Yılmaz: 'Cana zarar gelmesin, zararın telafisi mümkün' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:39 Milli futbolcu Zeki Çelik, resmen İtalyan devi Roma'ya transfer oldu! Sözleşme 4 yıllık...
14:14 Bağcılar'da ağaçtaki maymunu görenler şok oldu! Uzatılan muzla gelmeyen maymun uyuşturucu iğneyle bayıltıldı
14:11 Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir
14:11 BDDK'nın şirketlere yönelik aldığı kredi kararına İstanbul Sanayi Odası'ndan tepki: Kaliteli finansmana erişim noktasında çok ciddi problem yaşanıyor
14:07 İskandinavya'nın en büyük hava yoluydu! SAS, iflas başvurusunda bulundu
13:58 KOM'un nefes kesen operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı!
13:54 AK Parti'den açıklama: Ekim ayında 560 bin sözleşmeli kamu çalışanın kadroya alınması konusu ele alınacak
13:50 Tatile çıkan Serenay Sarıkaya eline tef alıp göbek attı! Sevgilisi Umut Evirgen o anları hayranlıkla izledi
13:32 İşgücü sıkıntısı çeken Almanya, Türkiye'den işçi talep ediyor! 2 meslekte büyük boşluk var
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 14:47:51. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Yılmaz: "Cana zarar gelmesin, zararın telafisi mümkün" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement