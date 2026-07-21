Vali Yılmaz, Yaralı İtfaiyecileri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Yılmaz, Yaralı İtfaiyecileri Ziyaret Etti

Vali Yılmaz, Yaralı İtfaiyecileri Ziyaret Etti
21.07.2026 17:51
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Eskişehir Valisi Yılmaz, yangın sonrası kaza geçiren itfaiye personellerini hastanede ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Seyitgazi ilçesindeki yangın söndürme görevi dönüşü geçirdikleri trafik kazasında yaralanan itfaiye personellerini hastanede ziyaret etti.

Seyitgazi ilçesinde çıkan yangına müdahale ettikten sonra dönüş yolunda kaza geçiren itfaiye aracında bulunan personeller, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Vali Yılmaz, yaralı itfaiyecileri hastanede ziyaret ederek durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yaralı itfaiye personelleri ve aileleriyle yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Erdinç Yılmaz, fedakarca görev yapan kahraman itfaiyecilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Devletin tüm imkanlarıyla her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Vali Yılmaz, tedavi süreçlerinin de yakından takip edildiğini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Yılmaz, Yaralı İtfaiyecileri Ziyaret Etti - Son Dakika

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