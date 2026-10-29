29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Valilik makamında tebrikat töreni gerçekleşti.

Zonguldak Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde Valilik makamında tebrikat töreni düzenlendi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, tören boyunca kent protokolünün ve katılımcıların bayram tebriklerini makamında tek tek kabul ederek bayramlarını kutladı.

Kabulde yer alan isimler arasında; AK Parti Teşkilat Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Caner Erken ve diğer askeri ile mülki erkan yer aldı. Ayrıca siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de törene katılarak bayram coşkusunu paylaştı.