Van Büyükşehir Belediyesi, Akdamar Adası\'na Deniz Otobüsü Seferlerine Yeniden Başlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit-Akdamar Adası ile Akdamar Adası-Edremit arası deniz otobüs seferlerine yeniden başlıyor.

Bir takım aksaklıklardan dolayı deniz otobüs seferlerine ara veren Van Büyükşehir Belediyesi, 2 Ağustos'tan (yarın) itibaren Akdamar Adası'na yeniden sefer düzenliyor. Akdamar Adası'na konforlu ve güvenli ulaşım sağlanabilmesi için çalışmalarını tamamlayan Van Büyükşehir Belediyesi, halkın yanı sıra yerli ve yabancı turistlere de daha konforlu bir yolculuk imkanı sunmayı amaçlıyor.

Edremit Marina-Akdamar Adası arasında hizmet verecek olan deniz otobüsleri, BELVAN kart ve kredi kartlarıyla ödeme kolaylığı sağlıyor.

Hafta sonu yapılacak seferler; cumartesi ve pazar günleri saat 12.00'da Edremit Marina'dan gidiş, saat 15.00'da ise Akdamar Adası'ndan dönüş olarak belirlendi. - VAN