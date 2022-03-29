Van Büyükşehir Belediyesi çevre farkındalığı için ışıkları kapattı - Son Dakika

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Van Büyükşehir Belediyesi çevre farkındalığı için ışıkları kapattı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye destek vermek amacıyla Milli Egemenlik Caddesi'nin ışıklarını 15 dakika süreyle kararttı.

Hayata geçirdiği ekolojik projeler ve çevre konusundaki hassasiyeti ile öne çıkan Van Büyükşehir Belediyesi, 27-31 Mart tarihlerinde sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklardaki aydınlatma ışıklarını 15 dakikalığına karartıyor. Etkinlik çerçevesinde Milli Egemenlik Caddesi'nin ışıkları kapatıldı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın çağrısıyla her yıl mart ayının son cumartesi günü dünya genelinde düzenlenen "Dünya Saati" etkinliğine Van Büyükşehir Belediyesi de destek verdi. İklim değişikliğinin dünyadaki etkilerine dikkat çekmek amacıyla 27 Mart Pazar günü 20.00 ile 20.15 arasında Hacıbekir Caddesi ile başlayan etkinlik Milli Egemenlik Caddesi ile devam etti. Etkinlik çerçevesinde bu akşam Erek Dağı Caddesi, çarşamba akşamı Sıhke Caddesi ve perşembe akşamı Zübeyde Hanım Caddesi'nde ışıklar 15'er dakika kapatılarak çevre farkındalığına sembolik olarak destek veriyor.

Küresel iklim felaketleri, temiz suya erişimin zorluğu ve çevre katliamları ile canlı çeşitliliğinin azalması gibi etkenlere dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinlik, bu yıl 'Değişim' çağrısıyla gerçekleştiriliyor.