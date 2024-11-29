Van'da İntiharların Artışı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Van'da İntiharların Artışı

Geniş Video İzle

CHP'li Murat Bakan, Van'daki intiharların yoksulluk ve işsizlikten kaynaklandığını vurguladı.

29.11.2024 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İshak Kara

(VAN)CHP Van İl Başkanlığı'nda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Bu bölgede insanlar açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten hayatının baharında delikanlılık çağında neden intihar ediyorlar. Sadece burada değil Türkiye'nin her yerinde benzer sorunlar var. İnsanlar burada açlıktan yoksulluktan intihar ediyor "dedi.

CHP Van İl Başkanlığı'nda, Van İl Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Murat Bakan, Van il başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, ilçe başkanlarının yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Toplantıdan önce basına açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bakan, şunları söyledi:

"İki hafta önce heyet olarak sınır güvenliği ve buradaki ticaret ile ilgili gelmiştik. bu kez de il danışma kurulu için Van'dayım. il danışma kurulundan muradımız şu, parti programı artık yazılıyor. parti programı ile birlikte başladığımız tüzük kurultayı ile devam ediyoruz.Parti programını yukardan yazıp uygulamıyoruz. tam tersine Van ne düşünüyor? İl ilçe örgütlerimiz ne düşünüyor? Van'ın sorunları neler ve bunların çözüm önerilerini biz parti programımızda nasıl yer veririz diye bir toplantı gerçekleştirdik.Tüm ilçe başkanlarımızın, örgüt yöneticilerimizin katıldığı son derece başarılı bir danışma kurulu toplantısı oldu.Toplantıya gelmişken Van'ın sorunlarını da dinleme fırsatı bulmuş olduk. 2 hafta önce geldiğim için sınır güvenlik önlemlerinin arttığını gördük. Sınır güvenliği için demek bizim buraya gelip yerinde görmemiz gerekiyormuş.Tam olarak sağlandı mı bilmiyorum ama operasyonların başladığını öğrendik.

"Bu bölgede insanlar açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten hayatının baharında intihar ediyorlar"

Başkale ve Çaldıran'da son bir yıl içerisinde gençlerin intiharları artmış durumda, Cumhuriyet tarihinde olmamış birşeydir. Bu bölgede insanlar açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten hayatının baharında delikanlılık çağında insanlar neden intihar ediyorlar. Sadece burada değil Türkiye'nin her yerinde benzer sorunlar var. İnsanlar burada açlıktan yoksulluktan intihar ediyor. Diğer tarafta iş ekmek derdiyle batıya gidip inşaatlarda çalışan işçiler orada iş cinayetiyle hayatını kaybediyor. İki yönlü bir şey hem orda hayatta kalamıyorlar hemde burada, bölgenin insanı bir varoluş mücadelesi veriyor. biz de bu konuda ne yapabilirizi düşünüyoruz. buradan aldığımız verileri ekonomi ekibimize ileteceğiz. Van'a bölgeye ilişkin hangi çözümleri üretebiliriz. artan ve derinleşen yoksullukla ilgili ne yapabiliriz bunları konuşuyoruz. 2. defa Van'a geliyorum ancak bu 2 defayla sınırlı kalmayacak. Bundan sonra başka genel başkan yardımcıları, milletvekilleri Van ve bölge illerini ziyaret etmeye devam edecektir. Türkiye'nin 81 ilinde yani her yerinde genel başkan yardımcılarımız benzer işi yapıyorlar. buralarda aldığımız verilerle iktidara geldiğimizde ne yapmamız lazım bunun yol haritasını oluşturuyoruz. Van'dan tabandan tavana doğru gidiyoruz."

Van\'da İntiharların Artışı
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Murat Bakan, Yoksulluk, Politika, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da İntiharların Artışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:58 Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor Bakan Uraloğlu açıkladı: Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor
22:25 Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
22:22 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
21:18 Beşiktaş’ın yeni başkanı belli oldu Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu
20:37 Suriye’de ’rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor’ iddiası Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
09:46 Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı
09:44 Zeynep Casalini’den ’’intihar’’ itirafı Zeynep Casalini'den ''intihar'' itirafı
09:43 Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti Sosyal medya fenomeni, Şükran Günü hindisini tuvalette pişirerek takipçilerini şoke etti
09:42 Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde büyük artışa Erdoğan “dur“ diyebilir Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde büyük artışa Erdoğan "dur" diyebilir
09:37 Prof. Dr. Taşova: Türkiye’de HIV olgusu 4 kat arttı Prof. Dr. Taşova: Türkiye'de HIV olgusu 4 kat arttı
09:33 Warren Buffet’ın mirasının dağıtılması 10 yıl sürecek Warren Buffet'ın mirasının dağıtılması 10 yıl sürecek
09:22 Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Tek bir takımımız kaybetti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
09:18 Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi Öğrencilerin çiçek ve pasta sürprizi öğretmeni sinirlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 23:23:12. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da İntiharların Artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.