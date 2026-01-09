Van'da 14 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapalı - Son Dakika
Yerel

Van'da 14 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapalı

09.01.2026 10:29  Güncelleme: 11:28
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Bahçesaray, Başkale, Çatak ve Gürpınar gibi ilçelerde toplam 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Belediyenin karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Ayrıca meteorolojiden yapılan uyarılara göre kuvvetli kar ve rüzgar bekleniyor.

Haber: İshak KARA

(VAN) - Van'da kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 8, Başkale'de 2, Çatak'ta 3, Gürpınar'da 1, olmak üzere toplam 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için karla mücadele devam ediyor.

Van'ın kırsal kesimlerinde etkili olan kar yağışı, belediye ekiplerini harekete geçirdi. Belediyenin sorumluluğundaki yaklaşık 5 bin kilometrelik yol ağında 270 araç ve 618 personel ile kar temizleme çalışması yürütülüyor.

Kent merkezinde de buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı. Van Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı bilgiye göre, kent genelinde 2 mahalle ve 12 mezra yolu çığ tehlikesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapalı. Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün saat 10.00'dan itibaren Muş, Bitlis ve Hakkari ile Van'ın güney ilçeleri Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Başkale çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının yer yer 10-20 santimetre, yüksek rakımlı bölgelerde ise 20 santimetrenin üzerinde olacağı, etkisini yarın saat 06.00'ya kadar sürdüreceği öngörülüyor.

Ayrıca bugün sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar, başta Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'in yüksek kesimleri olmak üzere bölgede güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Rüzgar hızının 50-70 km/saat, yüksek kesimlerde ise yer yer 80 km/saat seviyelerine ulaşması tahmin ediliyor.

Yetkililer vatandaşları, buzlanma ve don olayları, yoğun ve tipi şeklinde kar yağışı, kar savrulması, kuvvetli rüzgar ve fırtına, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile yüksek ve eğimli yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Kaynak: ANKA

