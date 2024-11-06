Van'da Kayyum Atamalarına Protesto

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Haber: İshak Kara

(VAN)- Van'da kayyum atamalarını protesto eden vatandaşlar, "İradeye saygı", "Kayyuma geçit yok" yazılı önlükler giyerek zincir oluşturdu.

Van'da vatandaşların kayyum uygulamasına karşı düzenledikleri protestolar üçüncü gününde de devam ediyor. Cumhuriyet Caddesi'nde protestolara devam eden vatandaşlar, "İradeye saygı, "Kayyuma geçit yok" yazılı önlükler giyerek insan zinciri oluşturdu. Protestoya, DEM Parti Van Milletvekilleri Gülderen Varlı ve Gülcan Kaçmaz Sayyiğit,Dem Parti Ağrı Milletvekili Necla Demir, belediye eş başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlar, "Direne direne kazanacağız", "Baskılar bizi yıldıramaz", "Hırsızlar gidecek halk gelecek", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganları attı.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Necla Demir, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"AKP- MHP hükümeti ne zaman sıkışsa ilk başvurduğu şey bu coğrafyalarda kayyum politikalarını devreye sokmak oluyor. Yine Batman, Hakkari, Esenyurt, Halfeti ve Mardin'de kayyumlar atanarak bu halkın iradesi tekrar tekrar gasp edilmiştir. Daha önceki iki dönem kayyum gaspına atamalarına rağmen halk 31 mart seçimlerinde halk iradesini sandıklara yansıtmış ve bütün illerde Kürt coğrafyasında partisini birinci olarak tekrar çıkarmıştır. Bu yine AKP-MHP hükümetinin faşist zihniyetini fazlasıyla rahatsız ettiği için tekrar halkın iradesi gasp edilmek isteniyor. Biz burada görüyoruz ki bu hükümet zihniyeti kürt halkının kudretli iradesinden fazlasıyla tırsmakta ve korkmaktadır. Evet korkuyorsunuz bu coğrafya bu topraklar yüz yıldır çok fazla sancı çekti. Bu sancıları biz boşuna çekmedik. Bu topraklarda demokrasi doğacaktır. Buna da gönülden inanıyoruz. Bugün de yine Van'da kurumlarımız partimiz ve halkla birlikte caddede insan zinciri oluşturmak üzere toplanmış bulunuyoruz."

Vatandaşların eylemi devam ediyor.