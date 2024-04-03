Van'da mazbata tartışması: AKP'li adaya verildi

Yerel

Van'da İl Seçim Kurulu, DEM Partili Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesine ilişkin kararın kaldırılmasının ardından ardından mazbatayı AKP'li Abdulahat Arvas'a verme kararı aldı. Arvas'ın seçimden 25 gün önce katıldığı bir programda, "Velev ki seçimi kazanmadınız ikinci parti olmanız durumunda sizlere teklif gelirse kabul edecek misiniz" sorusuna, "Onu o zaman düşüneceğim. Şimdi ben ne desem yanlış olur"yanıtını verdiği ortaya çıktı.

DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından mesai bitimine 5 dakika kala yapılan itiraz üzerine geri alındığını duyurdu. Mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki aday Abdulahat Arvas'a verilmesine karar verdi. AKP adayı Arvas'ın ise seçime 25 gün kala basın buluşmasında şu ifadeleri kullandığı ortaya çıktı:

"Ben nihayetinde şehrime hizmet için varım. Benim şehrime hizmet etme noktasında eğer kandil kayyım atıyorsa bu memlekete zulümdür. Kandilin atayacağı kişi bu memleketi yönetecekse bu memleketin her insanına hakarettir. Bizim kayyımlarımız birçok hizmet etti. Devletin bir projesidir. Ben onları sahipleniyorum. Kast ettiğim kayyım kandil kayyımıdır. Belediyecilik sivildir, insanların hayatına dokunacak bir kurumdur. "

Gazetecinin, "Sorumun cevabını alamadım. Kayyım meselesi tamam; buradan giden vali, kaymakamlar Cumhurbaşkanlığı toplantısında 'biz kayyım olmak istemiyoruz' demişti. Cumhurbaşkanı sizlere açık açık 'ikinci parti olmayı beklemeden çalışın' dedi. Velev ki seçimi kazanamadınız ikinci parti olmanız durumunda sizlere teklif gelirse kabul edecek misiniz" sorusunu yöneltti.

Arvas, "Onu o zaman düşüneceğim. Şimdi ben ne desem yanlış olur. O zamanki şartlar, konjektörel inşallah ihtiyaç kalmaz seçimi kazanacağız inşallah" ifadelerini kullandı.