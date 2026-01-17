Van'da Etkili Olan Kar Nedeniyle 42 Yerleşim Yerine Ulaşılamıyor - Son Dakika
Van'da Etkili Olan Kar Nedeniyle 42 Yerleşim Yerine Ulaşılamıyor

17.01.2026 10:41  Güncelleme: 13:05
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 ilçedeki 42 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Sıcaklık eksi 10 dereceye kadar düştü ve şehir içi ile şehirler arası ulaşımda aksamalar yaşandı.

(VAN) - Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 ilçedeki 42 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Van'da hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 10 dereceye kadar düştü. Cadde ve sokaklar yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Hava muhalefeti şehirler arası ve şehir içi yollarda ise ulaşımı adeta durma noktasına getirdi.

Kar yağışından dolayı Bahçesaray ilçesinde 10 mezra, Başkale'de 1 mahalle, 1 mezra, Çatak ilçesinde 1 mahalle, 9 mezra, Erciş ilçesinde 3 mahalle, 4 mezra, Gevaş ilçesinde 1 mahalle, 3 mezra, Gürpınar ilçesinde 4 mahalle, 5 mezra olmak üzere toplam 42 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı durumda. Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi için belediye ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA

