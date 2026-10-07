Van Edremit Nüfus Müdürlüğü personeli, Müftülük personeline çiçek takdim etti - Son Dakika
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Van Edremit Nüfus Müdürlüğü personeli, Müftülük personeline çiçek takdim etti

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Van Edremit Nüfus Müdürlüğü personeli, Müftülük personeline çiçek takdim etti
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Van Edremit Nüfus Müdürlüğü personeli, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İlçe Müftülüğüne nezaket ziyareti yaptı. Ziyarette Nüfus Müdürü Saim Sabah Kendir, İlçe Müftüsü Mahmut Durmuş ve müftülük personeline çiçek takdim etti; müftülük personeli teşekkür etti.

Van'ın Edremit İlçe Nüfus Müdürlüğü personeli, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Edremit İlçe Müftülüğüne nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret kapsamında Edremit İlçe Nüfus Müdürü Saim Sabah Kendir ve beraberindeki personel, müftülük çalışanlarının haftasını kutlayarak İlçe Müftüsü Mahmut Durmuş'a ve müftülük personeline çiçek takdim etti. Din görevlilerinin toplumdaki birleştirici ve önemli rolüne dikkat çekilen buluşmada, kurumlar arası iş birliği ve dayanışmanın önemi vurgulandı.

Arapça bilen, evli ve beş çocuk babası olan Edremit İlçe Müftüsü Mahmut Durmuş ile müftülük personeli, gerçekleştirilen nazik ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Nüfus Müdürü Saim Sabah Kendir ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Ziyaret, sıcak bir sohbetin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van Edremit Nüfus Müdürlüğü personeli, Müftülük personeline çiçek takdim etti - Son Dakika
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