Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, kapılarının her zaman halka açık olduğunu belirtti - Son Dakika
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Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, kapılarının her zaman halka açık olduğunu belirtti

Van\'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, kapılarının her zaman halka açık olduğunu belirtti

Van'ın Çatak ilçesinin Kaymakamı Sercan Sakarya, kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Bilgi Mahallesi'ne giderek vatandaşların sorunlarını dinledi. Kaymakam Sakarya, kapılarının her zaman halka açık olduğunu vurguladı ve ilgili kurum yetkililerine talimatlar verdi.

05.03.2024 09:00
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Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, kapılarının her zaman halka açık olduğunu belirtti.

Beraberindeki kurum amirleri ile kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında Bilgi Mahallesi'ne giden Kaymakamı Sakarya, vatandaşların sorunlarını ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi. Ziyaretler esnasında Mahalle Muhtarı Hüseyin Urut'tan mahallenin genel durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Sakarya, kaymakamlık olarak gereken işlemlerin yapılacağı ve kapılarının her zaman halka açık olduğunu belirtti.

Şehit yakınlarının da ziyaret edildiği programda, Kaymakam Sakarya ilgili kurum yetkililerine gerekli talimatları verdi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, kapılarının her zaman halka açık olduğunu belirtti - Son Dakika

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