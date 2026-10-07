Van Özalp İlçe Müftülüğü cemaatle sabah namazında buluştu, çorba ikram edildi - Son Dakika
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Van Özalp İlçe Müftülüğü cemaatle sabah namazında buluştu, çorba ikram edildi

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Van Özalp İlçe Müftülüğü cemaatle sabah namazında buluştu, çorba ikram edildi
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Van'ın Özalp ilçesinde Özalp İlçe Müftülüğü, 'Şehirlerin kalbi camilerde buluşalım' projesi kapsamında Yeni Boyaldı Mahallesi Camii'nde sabah namazı buluşması düzenledi. İlçe Müftüsü Sedat Şentürk cemaate sohbet etti, etkinlik çorba ve kahvaltı ikramıyla sona erdi.

Van'ın Özalp İlçe Müftülüğü tarafından 'Şehirlerin kalbi camilerde buluşalım' projesi kapsamında cami cemaatiyle bir araya gelindi.

Özalp İlçe Müftülüğü tarafından 'Şehirlerin kalbi camilerde buluşalım' projesi devam ediyor. Yeni Boyaldı Mahallesi Camii İmam Hatibi Ferhat Tanünver'in koordinasyonunda Yeni Boyaldı Mahallesi Camii'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Sedat Şentürk tarafından cemaate yönelik sohbet gerçekleştirildi. Sohbetin ardından sabah namazı eda edilerek dua edildi.

İlçe Müftüsü Sedat Şentürk ve İlçe Vaizi M. Selim Akdoğan'ın katıldığı program, İmam Hatip Ferhat Tanünver'in ev sahipliğinde namaz sonrası çorba ikramı ve kahvaltının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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