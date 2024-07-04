Van YYÜ'de Gazze'ye Destek İçin Koreografi Oluşturuldu - Son Dakika
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Van YYÜ'de Gazze'ye Destek İçin Koreografi Oluşturuldu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) bir araya gelen akademisyen, öğrenci ve vatandaşlar, Filistin'e yapılan saldırılara dikkat çekmek amacıyla 'Gazze' koreografisi oluşturdu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de protestolar devam ediyor.

04.07.2024 17:29
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) bir araya gelenler, Filistin'e yapılan saldırılara dikkat çekmek amacıyla "Gazze" koreografisi oluşturdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de saldırılara protestolar sürüyor. Protesto kapsamında Van YYÜ Edebiyat Fakültesi önünde bir araya gelen akademisyen, öğrenci ve vatandaşlar, merkezi yemekhane binasına kadar yürüyüş düzenledi. Etkinliğe katılanlar daha sonra 'Gazze' koreografisi oluşturdu.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yücel İslam, bir yanda Gazze'de Siyonist rejimin zulmü ve katliamlarının diğer yanda dünyanın ilgisizliği ve tepkisizliğinin devam ettiğini belirtti. Öğretim Görevlisi İslam, "Bizler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrenci toplulukları olarak mayıs ve haziran aylarında 37 gün boyunca bu zulümler karşısında sesimizi yükseltmek için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Gazze nöbet çadırında öğrencilerimiz kimi zaman derslerine gitmedi. Devamsızlık haklarını sonuna kadar kullandılar. Gecelerini gündüzlerine kattılar. Ribat çadırını bir okula dönüştürdüler. Bizler burada çok şey öğrendik. Aslında Gazze dünyaya çok şey öğretti. Bu süreçte üniversitemizden pek çok kardeşimiz ve hocalarımız ve rektörlüğümüz bizlere destek oldu. Okulun bitmesi, sınavlar ve artık öğrencilerin evlerine gideceğinden dolayı Gazze nöbet çadırımızdaki faaliyetlerimizi bitirmek zorunda kaldık. Ancak nöbetimiz yine de devam ediyor. Her fırsatta, eylem ve söylemlerimizle zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya devam ediyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van YYÜ'de Gazze'ye Destek İçin Koreografi Oluşturuldu - Son Dakika

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