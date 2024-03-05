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Varto Kaymakamlığının yeni binası hizmete açıldı

MUŞ - Muş'un Varto Kaymakamlığı için 6 bin metrekarelik alan üzerinde yaptırılan 4 katlı bina törenle hizmete açıldı.

Varto Kaymakamlığının yıktırılan eksi binasının yerine yaptırılan 4 katlı yeni binanın açılışında konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Varto Hükümet Konağı'nın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Son altı ay içerisinde 2-3 kez bu bina için geldim. Eksiklikleri söyledik. Layıkıyla yapılan işleri de eksik olan işleri de söyleriz. Biz böyleyiz. Yaklaşık 1,5 yıl gibi kısa bir sürede yaptık ve bitti. Şimdi Vartoluların hizmetine sunuldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Musa Ayyıldız ise 400 iş gününde hükümet konağının tamamlandığını belirterek, "Kazasız belasız 2 aydan beridir kullanıyoruz. Bugün hükümet konağımızın açılışını yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından hükümet konağının açılış kurdelesi davetliler tarafından kesildi.