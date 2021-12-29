Vatan şairinin hayatı Osmangazi'de sahnelendi - Son Dakika

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı dönemde geçirdiği zor günleri tiyatro sahnesine taşıyan 'Şair, Şiir, Şuur' oyunu, Osmangazi'de sanatseverlerle buluştu.

Bursa Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle Murat Ozan'ın yönettiği ve Emre Nurettin Örük'ün Mehmet Akif Ersoy'u canlandırdığı tek kişilik oyun, Ördekli Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Milli şairin hayatını biyografik bir bakış açısıyla ele alan oyuna vatandaşlar ilgi gösterdi. Yaklaşık 50 dakika süren oyunda Mehmet Akif'in aile hayatının yanı sıra cephe ve milli mücadelede üstlendiği rolü seyirciye aktarılırken, aynı zamanda İstiklal Marşı'nı hangi şartlarda yazdığından da bahsedildi.

Adeta duygu selinin yaşandığı oyun sonunda bütün ekip Bursalı sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil ise Mehmet Akif'i canlandıran Emre Nurettin Örük'e teşekkür hediyesi takdim etti. - BURSA