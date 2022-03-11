Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı, iş çıkış saati yollar boş kaldı - Son Dakika
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Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı, iş çıkış saati yollar boş kaldı

11.03.2022 00:57
Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı, iş çıkış saati yollar boş kaldı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul genelindeki yoğun kar yağışı nedeniyle uyarıları dikkate alan vatandaşların toplu taşıma aracına yönelmesiyle birlikte yollar adeta boş kaldı.

İSTANBUL (İHA) – İstanbul genelindeki yoğun kar yağışı nedeniyle uyarıları dikkate alan vatandaşların toplu taşıma aracına yönelmesiyle birlikte yollar adeta boş kaldı. Hafta içi olmasına rağmen İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğunun yüzde 26 seviyelerinde olduğu görüldü.

Meteoroloji tarafından kent geneli için bugün, yarın ve cumartesi günü için kar yağışı uyarıları yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardında 24 Ocak'ta etkisini gösteren kar yağışıyla beraber trafikte benzer manzaralar yaşanmaması adına resmi kurumlar ve okullarda tatil ilan edildi. Uyarıları da dikkate alan vatandaşlar özel araçlarıyla dışarı çıkmayarak toplu taşıma araçlarına yöneldi. İBB verilerine göre, hafta içi olmasına rağmen mesai saati çıkışında trafik yoğunluğu yüzde 26 seviyelerinde olduğu görüldü.

"Arabamla gitmeyip toplu taşımayı kullandım"

Beyazıt'ta çalıştığını ve Küçükçekmece'ye evine doğru gittiğini söyleyen Cüneyt Dönmez, "Bugün hiç trafik çekmedik, sabahta çok rahat geldik, dönerken tramvaylarda rahattı. İnsanlar dışarıya çıkmamış, mecburi çıkanlar bizim gibi rahat gidip geldi. Bende arabamla gitmeyip toplu taşımayı kullandım. Cennet tarafına gideceğim, Beyazıt'ta çalışıyorum, kendi aracımla gidip geliyordum" dedi.

"Ben aracımı evde bıraktım, toplu taşımayı tercih ettim"

Uyarıları dikkate alarak toplu taşımayı tercih ettiğini söyleyen Mehmet Usul, "Şu an gayet güzel, bir sorun olmadı bu gün. Ben kendi aracımla isteyerek çıkmadım. Millet uyarılara uydu. Çoğunlukla toplu taşımayı kullandılar. Ben aracımı evde bıraktım, toplu taşımayı tercih ettim. Şu an Küçükçekmece'ye gidiyorum" diye konuştu.

"İnsanlar ya kardan dolayı çıkmadı ya da yakıt pahalı diye çıkmadı"

Toplu taşımayla seyahat eden bir vatandaş, "Yollar boş herkes hazırlıklı. Bende aracımı çalıştırmadım toplu taşıma kullanıyorum" dedi. Metrobüse yürüyen bir diğer vatandaş ise, "Beklenen bir durumdu kar yağışı. Genelde etkiliyor mega kenti ama bu sefer etkilemedi. Alışık değiliz yolların boş olmasına. İnsanlar ya kardan dolayı çıkmadı ya da yakıt pahalı diye çıkmadı" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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