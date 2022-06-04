Vatandaşlar yaralı baykuş için seferber oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Vatandaşlar yaralı baykuş için seferber oldu

04.06.2022 17:21

Vatandaşlar yaralı baykuş için seferber oldu Elazığ'da yaralı halde bulunan baykuş için vatandaşlar seferber oldu.

Vatandaşlar yaralı baykuş için seferber oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da yaralı halde bulunan baykuş için vatandaşlar seferber oldu.

Olay, İmam Efendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar cadde ortasında yaralı bir baykuş gördü. Bunun üzerine vatandaşlar yaralı baykuşu yakalayarak, bir kutuya koydu. Vatandaşlar daha sonra Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şubesi ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine gelerek, yaralı baykuşu Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü.

Yaralı baykuş tedavi altına alındı.

Vatandaşlar yaralı baykuş için seferber oldu
Vatandaşlar yaralı baykuş için seferber oldu
Vatandaşlar yaralı baykuş için seferber oldu
Vatandaşlar yaralı baykuş için seferber oldu

YORUMLAR
500
CHP Elazığ Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu CHP Elazığ Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu Elazığ ASKF'de Mustafa Gür güven tazeledi Elazığ ASKF'de Mustafa Gür güven tazeledi
Kaynak: İHA

Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vatandaşlar yaralı baykuş için seferber oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 Ucuza hazine arazisi projesinde 32 ilde 385 arsa açık artırma ile satışa sunuldu
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asan isimlere sert sözler: Parlamentodan atılmalılar
17:06 TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi hakkında konuşan Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu hatadan dönelim
16:50 2 yaşındaki oğullarını timsah yuttu, Anne ve baba göle dalıp timsahın ağzını açmaya çalıştı
16:09 Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Kombinelere yüzde yüzün üzerinde zam gelecek
15:46 Yasak Elma'da beklenmedik ayrılık! Şevval Sam'ın diziden ayrılacağı iddia edildi
15:40 Fenerbahçe'den ayrılan teknik adam İsmail Kartal, kendisi için hazırlanan videoyu izlerken gözleri doldu
15:36 Kartal, tek hamlede yakaladığı kediyi pençeleriyle boğdu
15:33 Başkan Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılı mali faaliyetleri için ibra edildi
15:11 Ali Koç kürsüde sinirlerine hakim olamadı: Kulübün, bana şu kadar borcu var' dersem, beni ihraç edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 17:38:47. #1.13#
SON DAKİKA: Vatandaşlar yaralı baykuş için seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement