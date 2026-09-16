Vecihi Hürkuş'un torunu ve akrobasi pilotu Öztürk, THK'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Vecihi Hürkuş'un torunu ve akrobasi pilotu Öztürk, THK'yı ziyaret etti

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Vecihi Hürkuş\'un torunu ve akrobasi pilotu Öztürk, THK\'yı ziyaret etti
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Türk havacılık tarihinin öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş'un torunu Lee Vecihi Maxson ile akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, Türk Hava Kurumu'nu ziyaret etti. Görüşmede havacılığın geçmişten bugüne gelişimi ele alındı ve yetkililer ziyaretten duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Türk havacılık tarihinin öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş'un torunu Lee Vecihi Maxson ile akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, Türk Hava Kurumu'nu (THK) ziyaret etti.

Havacılık tarihinin önemli temsilcilerini bir araya getiren buluşmada, Türk havacılığının geçmişten bugüne uzanan gelişimi ele alındı. Ziyarette Lee Vecihi Maxson ve akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, kurum yetkilileriyle bir araya gelerek havacılık alanındaki çalışmalar üzerine sohbet gerçekleştirdi.

Gerçekleşen ziyaretten duyulan memnuniyeti dile getiren yetkililer, havacılık mirasının yaşatılması adına yapılan bu buluşmanın büyük bir anlam taşıdığını belirterek konuklarına teşekkür etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İHA
Ali İsmet ÖztürkVecihi HürkuşHavacılıkYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Vecihi Hürkuş'un torunu ve akrobasi pilotu Öztürk, THK'yı ziyaret etti - Son Dakika
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