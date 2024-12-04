Veteriner Hekim Kurtların Şehir Merkezlerine İnmelerini Önlemek İçin Uyardı - Son Dakika
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Veteriner Hekim Kurtların Şehir Merkezlerine İnmelerini Önlemek İçin Uyardı

Veteriner Hekim Kurtların Şehir Merkezlerine İnmelerini Önlemek İçin Uyardı

Kayseri Veteriner Hekimler Odası'ndan Erdem Can Doğan, kış aylarında gıdaya ulaşım sıkıntısı çeken kurtların yerleşim alanlarına inme riskinin arttığını belirterek, çöplerin doğru bir şekilde atılması gerektiğini vurguladı. Kurtların yüksek koku alma yeteneği nedeniyle çöplerin kırsal alanlardan uzak tutulması gerektiğini ifade etti.

04.12.2024 13:05  Güncelleme: 13:10
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Kayseri Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Can Doğan, kış aylarında gıdaya ulaşım sıkıntısı çeken kurtların yerleşim alanlarına gelebildiğini söyleyerek, "Kurtların kokusunu almaması için özellikle kırsalda çöplerin uzağa atılması gerekiyor" dedi.

Kurtların koku alma yeteneği çok gelişmiş canlılar olmasından dolayı çöplerin özellikle kırsalda yerleşim yerlerinden uzağa atılması gerektiğini söyleyen Veteriner Hekim Erdem Can Doğan, "Kurtlar doğada karşılaşabilecek en vahşi hayvanlardan biridir. Avcı psikolojisiyle yaşadıkları için sürü halinde gezerler. Şu soğuk havalarda onlar için avlanma alanındaki kolay avların uzaklaşmasından dolayı bu kurtların da şehir merkezlerine inme potansiyeli daha da artmıştır. Kurtlar genelde sürü şeklinde hareket eden canlılardır. Alfa kurtları vardır. Bu sürüyü yöneten tecrübeli kurtlardır. Çok katil avcılardır bunlar. O yüzden kalabalık kurt sürüleri oldukça insan sağlığı için çok tehlikeli canlılardır. Kurtlara karşı bireysel önlemler de şöyle; yerleşim yerlerinde şimdi havalar soğuk olduğu için kurtlar daha kolay avları tercih edeceği için koku alma yetileri çok yüksek hayvanlardır. Bundan dolayı özellikle çöp toplanması bölümünde belediyenin bunu ihmal etmemesi gerekiyor. Kırsal kesimde yaşayan ailelerin de çöplerini veya yiyecek gıda şeylerini, kendi köpeklerine verdiği şeyleri de yakın çevreye koymaması gerekiyor ki kurtlar bunun kokusunu çok uzak mesafelerden alabilen hayvanlardır. Onun kokusunu alıp kolay av şeklinde bunu nitelendirip şehir merkezine inmesin" dedi.

Doğan, kırsalda yaşayan vatandaşların soğuk havalarda tek başına kurtların inebileceği yerlerde bulunmaması gerektiğini söyleyerek, "Hiç kimse kurtlarla insan gücünün yetebileceği bir şekilde savaşamaz. O yüzden kalabalık gidilmesi gerekir veya bu havalarda özellikle böyle çok soğuk havalarda kırsal kesimlerde tek başına kurtların inebileceği yerlere kişilerin gitmemesi gerekiyor. Özellikle başta da dediğim gibi çöplerin yakın kesimlere bırakılmaması lazım ki kurtlar o kokuya gelip saldırmasın. Hem insanlara saldırır, hem kırsalda yaşayan insanların büyük kısmının zaten büyükbaş, küçükbaş hayvanları olduğu için onlar da zarar görür. Kurt önce o çöpe gelir ve oradan sonra da tercihini daha kolay avlara yönelik geliştirir. Bu arada insan da zarar görür" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Veteriner Hekim Kurtların Şehir Merkezlerine İnmelerini Önlemek İçin Uyardı - Son Dakika

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