Vezirköprü Adliyesinde görevli hakim ve savcılara veda yemeği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vezirköprü Adliyesinde görevli hakim ve savcılara veda yemeği düzenlendi

Vezirköprü Adliyesinde görevli hakim ve savcılara veda yemeği düzenlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu yaz kararnamesi ile tayinleri çıkan Samsun'un Vezirköprü Adliyesinde görevli cumhuriyet savcıları ve hakime veda yemeği düzenlendi. Tayinleri çıkan savcılar ve hakim için düzenlenen veda yemeğine protokol üyeleri ve adliye personeli katıldı.

28.06.2024 17:36  Güncelleme: 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakimler ve Savcılar Kurulu yaz kararnamesi ile tayinleri çıkan Samsun'un Vezirköprü Adliyesinde görevli cumhuriyet savcıları ve hakime veda yemeği düzenlendi.

Tayinleri çıkan, Cumhuriyet Savcıları Çiğdem Köse, Beyza Ayyıldız, Şeyhmus Daş, Hakan Özmen ve Hakim Fatih Ayyıldız için Tarihi Taşhan Otel Restoranında düzenlenen veda yemeğine; Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Özdemir, Baro Temsilcisi Av. Oğuz Bakır, Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, hakimler, savcılar, Av. Hakan Kiper ve adliye personeli katıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu yaz kararnamesi ile ataması Adıyaman Adliyesine yapılan Cumhuriyet Savcısı Sena Çiğdem Köse'ye, Nizip Adliyesine atanan Cumhuriyet Savcısı Şeyhmus Daş'a, Siverek Adliyesine atanan Cumhuriyet Savcısı Hakan Özmen'e, Siirt Adliyesine atanan Cumhuriyet Savcısı Beyza Ayyıldız'a ve Siirt Adliyesine atanan Hakim Fatih Ayyıldız'a protokol üyeleri tarafından günün anlam ve önemini belirten plaketleri takdim edildi.

Atamaları gerçekleşen meslektaşları için konuşma gerçekleştiren Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, "Vezirköprü Adliyesinde görev yaptıkları süre içerisinde gösterdikleri hizmetlerden ötürü çok teşekkür ediyoruz ve yeni görev yerlerinde başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Vezirköprü, Samsun, Hakim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vezirköprü Adliyesinde görevli hakim ve savcılara veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
20:59 İBB Ulaşım’ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek’in açıklamasını küfürlü paylaştı İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:44:04. #1.13#
SON DAKİKA: Vezirköprü Adliyesinde görevli hakim ve savcılara veda yemeği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement