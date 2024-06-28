Vezirköprü Adliyesinde görevli hakim ve savcılara veda yemeği düzenlendi

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Hakimler ve Savcılar Kurulu yaz kararnamesi ile tayinleri çıkan Samsun'un Vezirköprü Adliyesinde görevli cumhuriyet savcıları ve hakime veda yemeği düzenlendi.

Tayinleri çıkan, Cumhuriyet Savcıları Çiğdem Köse, Beyza Ayyıldız, Şeyhmus Daş, Hakan Özmen ve Hakim Fatih Ayyıldız için Tarihi Taşhan Otel Restoranında düzenlenen veda yemeğine; Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Özdemir, Baro Temsilcisi Av. Oğuz Bakır, Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, hakimler, savcılar, Av. Hakan Kiper ve adliye personeli katıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu yaz kararnamesi ile ataması Adıyaman Adliyesine yapılan Cumhuriyet Savcısı Sena Çiğdem Köse'ye, Nizip Adliyesine atanan Cumhuriyet Savcısı Şeyhmus Daş'a, Siverek Adliyesine atanan Cumhuriyet Savcısı Hakan Özmen'e, Siirt Adliyesine atanan Cumhuriyet Savcısı Beyza Ayyıldız'a ve Siirt Adliyesine atanan Hakim Fatih Ayyıldız'a protokol üyeleri tarafından günün anlam ve önemini belirten plaketleri takdim edildi.

Atamaları gerçekleşen meslektaşları için konuşma gerçekleştiren Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, "Vezirköprü Adliyesinde görev yaptıkları süre içerisinde gösterdikleri hizmetlerden ötürü çok teşekkür ediyoruz ve yeni görev yerlerinde başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - SAMSUN