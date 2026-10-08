Vezirköprü\'de 160 belediye çalışanına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, belediye bünyesinde görev yapan personele yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimi düzenlendi.

Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görev yapan 120 personel ile 40 bahçe görevlisi olmak üzere toplam 160 çalışan katıldı.

Eğitimde uzmanlar tarafından çalışma sahasında karşılaşılabilecek riskler, iş kazalarını önleme yöntemleri, acil durum yönetimi ve kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı gibi konularda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

Eğitimlerin tamamlanmasıyla personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve görevlerini mevzuata uygun şekilde sürdürmesi hedefleniyor.