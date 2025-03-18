Vezirköprü\'de Çanakkale Zaferi ve şehitleri anıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin 110. yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Program Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Vezirköprü Hatice Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi tarafından organize edilen program Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti. Burada program protokol üyelerinin 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü nedeniyle hazırlanan resim sergisini gezmesiyle başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Hatice Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi öğrencisi Ensar Aydın'ı Kur'an tilaveti gerçekleştirdi.

Programda konuşan Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, "Türk milletinin tarihindeki en önemli zaferlerinden bir olan Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıl dönümünde aziz şehitlerimizi hayırla anmak, minnetle yad etmek için ve eşi benzeri olmayan kahramanlık destanımızı büyük gurur ve şerefle kutlamak için bir aradayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Zaferi Türk askerinin ruh kudretini gösteren şahane hayret ve tebrik misaldir" dedi.

Hatice Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi Tarih Öğretmeni Murat İpek ise yaptığı konuşmada, "Sadece geçmişimizin aziz bir hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilham kaynaklarından biri olan Çanakkale Zaferi, milletimizin gönlünde son derece müstesna bir yere sahiptir" İfadelerini kullandı.

Programda Vezirköprülü şehitler ile ilgili video gösterisi sunulduktan sonra Hatice Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi tarafından hazırlanan tiyatro oyunu, müzik ve şiir programları sergilendi. Program 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü nedeniyle ilçe bazında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilmesiyle son buldu.

Programa Garnizon Komutanı Pyd. Bnb. Mehmet Gövce, Vezirköprü Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, kurum ve kuruluşların amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı - SAMSUN