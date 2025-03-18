Vezirköprü'de Çanakkale Zaferi ve şehitleri anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vezirköprü'de Çanakkale Zaferi ve şehitleri anıldı

Vezirköprü\'de Çanakkale Zaferi ve şehitleri anıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin 110. yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

18.03.2025 16:47  Güncelleme: 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin 110. yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Program Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Vezirköprü Hatice Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi tarafından organize edilen program Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti. Burada program protokol üyelerinin 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü nedeniyle hazırlanan resim sergisini gezmesiyle başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Hatice Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi öğrencisi Ensar Aydın'ı Kur'an tilaveti gerçekleştirdi.

Programda konuşan Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, "Türk milletinin tarihindeki en önemli zaferlerinden bir olan Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıl dönümünde aziz şehitlerimizi hayırla anmak, minnetle yad etmek için ve eşi benzeri olmayan kahramanlık destanımızı büyük gurur ve şerefle kutlamak için bir aradayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Zaferi Türk askerinin ruh kudretini gösteren şahane hayret ve tebrik misaldir" dedi.

Hatice Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi Tarih Öğretmeni Murat İpek ise yaptığı konuşmada, "Sadece geçmişimizin aziz bir hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilham kaynaklarından biri olan Çanakkale Zaferi, milletimizin gönlünde son derece müstesna bir yere sahiptir" İfadelerini kullandı.

Programda Vezirköprülü şehitler ile ilgili video gösterisi sunulduktan sonra Hatice Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi tarafından hazırlanan tiyatro oyunu, müzik ve şiir programları sergilendi. Program 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü nedeniyle ilçe bazında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilmesiyle son buldu.

Programa Garnizon Komutanı Pyd. Bnb. Mehmet Gövce, Vezirköprü Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, kurum ve kuruluşların amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı - SAMSUN

Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Yerel Haberler, Vezirköprü, 18 Mart, samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vezirköprü'de Çanakkale Zaferi ve şehitleri anıldı - Son Dakika

İstanbul’da şiddetli kar yağışı için saat verildi İstanbul'da şiddetli kar yağışı için saat verildi
Ümit Özdağ için tutukluluğa devam kararı verildi Ümit Özdağ için tutukluluğa devam kararı verildi
Saygı duruşu dahi yapılmıştı Öldü denilen futbolcu, maç esnasında sağ çıktı Saygı duruşu dahi yapılmıştı! Öldü denilen futbolcu, maç esnasında sağ çıktı
İsrail’in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi İsrail'in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi
3 ay önce istifa etmişti Mehmet Topal’dan şaşırtan imza 3 ay önce istifa etmişti! Mehmet Topal'dan şaşırtan imza
14’üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Şeyma’nın annesine attığı mesaj kahretti 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Şeyma'nın annesine attığı mesaj kahretti
Bankacılık devi altın için bakın ne yorum yaptı Bankacılık devi altın için bakın ne yorum yaptı
Valiyi çıldırtan olay Balkona çıkıp tepki gösterdi Valiyi çıldırtan olay! Balkona çıkıp tepki gösterdi
Artos Dağı’nda dağcılar mahsur kaldı, birinin ayağı kırıldı Artos Dağı'nda dağcılar mahsur kaldı, birinin ayağı kırıldı
62 milyarlık vergi borcu siliniyor mu GİB iddialara yanıt verdi 62 milyarlık vergi borcu siliniyor mu? GİB iddialara yanıt verdi
Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu

17:39 İstanbul’da şiddetli kar yağışı için saat verildi İstanbul'da şiddetli kar yağışı için saat verildi
16:57 İsrail’in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi İsrail'in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi
16:14 Valiyi çıldırtan olay Balkona çıkıp tepki gösterdi Valiyi çıldırtan olay! Balkona çıkıp tepki gösterdi
14:48 Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürüldü Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürüldü
14:04 DEM Partili Bakırhan: Öcalan’ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun
08:57 Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü
08:54 Drift attı, ehliyetine el konuldu 48 bin lira ceza kesildi Drift attı, ehliyetine el konuldu! 48 bin lira ceza kesildi
08:50 Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde mart ayının teknik direktörü seçildi Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi
08:48 Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
08:36 Erdoğan’ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev
08:36 Altına yeni vergi getirildi Altına yeni vergi getirildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 18:03:06. #7.11#
SON DAKİKA: Vezirköprü'de Çanakkale Zaferi ve şehitleri anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.