Vezirköprü Esnaf Sanatkarlar Kooperatifi'nin Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Vezirköprü Esnaf Sanatkarlar Kooperatifi'nin Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Vezirköprü Esnaf Sanatkarlar Kooperatifi\'nin Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Samsun Vezirköprü Esnaf Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 2023-2024 yıllarını kapsayan olağan genel kurulunu başarılı bir şekilde tamamladı. Genel kurulda önemli konular görüşülerek karara bağlandı.

22.02.2025 20:05  Güncelleme: 20:07
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Samsun Vezirköprü Esnaf Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 2023-2024 yılları birleştirilmiş olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurulda yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından divan heyeti oluşturuldu. Başkan, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, İkinci Başkan Sinop Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Cemal Gürsel Öz, katip üyeleri Vezirköprü Sınırlı Sorumlu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Kaya ve Nevzat Yaman divana seçildi. Genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başladı. Sırasıyla 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Denetim kurulu raporunun da okunmasının ardından bilanço ve gelir gider hesapları da görüşüldü. Okunan raporlar oy birliği ile kabul edildi.

Görüş ve temennilerin sorularak bitirilen programa Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, Esnaf Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Başkan Vekili Arslan Yıldırım, Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, Bakkallar Odası Başkanı Ümit Çörüş, Madeni İşleri Kooperatifi Başkanı Ercan Coşkun, Şoförler Odası Başkanı Adem Başer, Çevre ilçelerin Kooperatif başkanları ve kooperatif üyeleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vezirköprü Esnaf Sanatkarlar Kooperatifi'nin Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika

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