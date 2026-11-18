Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar açısından cazibesini artıracak ve uzun vadeli yatırımlara öngörülebilirlik sağlayacak yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla yabancı yatırımcılara yatırım tutarlarına göre 3 veya 5 yıl süreli ikamet izni verilmesinin önü açılarak, Türkiye'de nitelikli yatırımların ve istihdamın desteklenmesi hedefleniyor. Düzenleme yalnızca ikamet iznine ilişkin olup, Türk vatandaşlığının kazanılmasına yönelik mevcut şartlarda herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Türkiye'de en az 150 bin ABD doları yatırım yapan yabancılara 3 yıl, en az 200 bin ABD doları yatırım yapanlara ise 5 yıl süreli ikamet izni düzenlenebilmesine imkan tanıyan "Yabancı Yatırımcılara Düzenlenecek İkamet İzinlerine Dair Karar", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme yalnızca ikamet iznine ilişkin olurken, Türk vatandaşlığı kazanılmasına yönelik mevcut şartlarda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 31 inci maddesiyle Cumhurbaşkanına verilen yetkiye dayanılarak hazırlandı. Söz konusu hüküm, Türkiye'de çalışmayan ancak belirlenen kapsam ve tutarda yatırım yapan yabancılara ikamet izni verilmesini öngörüyor. Karar kapsamında düzenlenecek ikamet izinleri, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun istisnai yoldan vatandaşlık kazanılmasını düzenleyen 12'nci maddesi kapsamında değerlendirilmeyecek.

İzin süresi yatırım tutarına göre belirlenecek

Karara göre ikamet izninin süresi yatırım tutarına göre belirlenecek. En az 150 bin ABD doları yatırım yapan yabancılara 3 yıl, en az 200 bin ABD doları yatırım yapanlara ise 5 yıl süreli ikamet izni düzenlenebilecek. Düzenleme kapsamında değerlendirilecek yatırım araçları da belirlendi. Yatırım şartlarının yerine getirilip getirilmediği, yatırım aracına göre ilgili kurumlar tarafından tespit edilecek. Bu kapsamda verilen ikamet izni çalışma izni yerine geçmeyecek. Türkiye'de çalışmak isteyen yabancıların ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca çalışma izni alması gerekecek. Düzenleme kapsamındaki ikamet izinleri, 6458 sayılı Kanun'da yer alan genel şartlar ve değerlendirmeler esas alınarak düzenlenecek.

Uzun vadeli ve nitelikli yatırımın desteklenmesi hedefleniyor

Uluslararası uygulamalar dikkate alınarak hazırlanan düzenlemeyle yatırımcılara öngörülebilir ve uzun süreli bir yasal kalış imkanı sağlanması amaçlanıyor. Bu sayede Türkiye'de gerçekleştirilen yatırımların sürekliliğinin, ekonomiye ve istihdama katkısının artırılması hedefleniyor.