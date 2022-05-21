YADEM yaşlıların hep yanında - Son Dakika
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YADEM yaşlıların hep yanında

21.05.2022 10:09
YADEM yaşlıların hep yanında

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM yaşlıları farklı etkinliklerde buluşturuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM yaşlıları farklı etkinliklerde buluşturuyor. Sürekli olarak spor ve egzersizlerle sağlıklı kalan yaşlılar Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı'nda harika bir gün geçirdi. Doğanın içinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar sohbet etti ve hep birlikte sosyalleşti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal hizmetler alanında faaliyetlerini her gün çoğaltıyor ve farklı uygulamalar hayata geçiriyor. Özellikle bu noktada birbirinden farklı hizmetlerle yaşlıların elinden tutan, onlara yalnız olmadıklarını hissettiren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) en fazla memnuniyet alan birimlerden birisi oldu. Sahada çalışan ekipleri, spor ve sosyal işleri programlayan görevlileri ve her alanda faaliyet gösteren çalışanlarıyla şehirdeki yaşlıların en iyi arkadaşı olan YADEM'in son etkinliği Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı'nda yapıldı.

Çok sayıda vatandaş merkez hizmet binasından otobüslerle etkinlik alanına getirildi. Kalabalık bir grup halinde doğanın içinde yola çıkan vatandaşlar uzun bir yürüyüşe çıktı. Etkinliği spor ve egzersizlerle tamamlayan yaşlılar, devamında hep birlikte piknik yaptı. Büyükşehir Belediyesi'ne hizmetleri için teşekkür eden vatandaşlar bu tür aktivitelerin devam etmesi ve sayılarının artırılması için talepte bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yaşlılarımız YADEM'le yalnız değil. Yardıma ihtiyaç duyan, kendisine bir refakatçi arayan ve yalnız hisseden her bir vatandaşımızın elinden tutuyoruz. Her gün daha fazla vatandaşımıza ulaşıyor, onların hatırını soruyoruz. Spor ve gezi aktivitelerimiz ise onların yüzünün güldüğü, en memnun oldukları etkinliklerden bir tanesi. Onlar için daha fazla çalışmaya, onları daha fazla programda buluşturmaya devam edeceğiz" denildi. - SAKARYA

YADEM yaşlıların hep yanında
YADEM yaşlıların hep yanında
YADEM yaşlıların hep yanında
YADEM yaşlıların hep yanında
YADEM yaşlıların hep yanında
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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