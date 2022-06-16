Yahşihan, Türkiye'nin en gelişmiş 58. ilçesi oldu - Son Dakika
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Yahşihan, Türkiye'nin en gelişmiş 58. ilçesi oldu

16.06.2022 18:45
Yahşihan, Türkiye'nin en gelişmiş 58. ilçesi oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'de en gelişmiş ilçeyi belirlemek için sosyo-ekonomik gelişmişlik araştırması yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'de en gelişmiş ilçeyi belirlemek için sosyo-ekonomik gelişmişlik araştırması yaptı. Buna göre 973 ilçe arasından Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi 58'inci sırada yerini aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasına göre Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi, 2022 yılında birinci kademe ilçeler arasında yer alıp 973 ilçe arasında gelişmiş ilçeler arasında 58'inci oldu. Yahşihan, 2017 yılı yapılan araştırma da 0,661 skorla 2'nci kademe ilçeler arasında 198'inci sırada yer almıştı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçenin her geçen gün güzelliklere değer katarak büyümeye devam ettiğini ifade ederek, "Bu gurur hepimizin" dedi. Türkyılmaz, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralaması 5 yıl aranın ardından yeniden yayınlandı. 2017 yılında 0,661 skorla 2'inci kademe ilçeler arasında 198'inci sırada yer alan Yahşihan ilçemiz, 2022 yılında birinci kademe ilçeler arasında yer alıp Türkiye genelinde 973 ilçe arasında 58'inci sırada gelişmiş ilçeler arasında yer almayı başardı. Yahşihan ilçemiz her geçen gün güzelliklere değer katarak büyümeye devam ediyor. Bu gurur hepimizin" dedi.

İlçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlikleri; üniversite mezunu oranı, kişi başına hekim sayısı, POS cihazı sayısı, ilkokul ve üzeri mezunu kadın oranı, imalat sanayi payı, ortalama LGS puanı, gayrimenkul birim satış fiyatı, pasaport sahipliği gibi verilerle ölçülüyor. - KIRIKKALE

Yahşihan, Türkiye'nin en gelişmiş 58. ilçesi oldu
Yahşihan, Türkiye'nin en gelişmiş 58. ilçesi oldu
Yahşihan, Türkiye'nin en gelişmiş 58. ilçesi oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kırıkkale, Hisarcık, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yahşihan, Türkiye'nin en gelişmiş 58. ilçesi oldu - Son Dakika

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