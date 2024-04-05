Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk\'ten Kadir Gecesi Kutlama Mesajı

Yerel

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, bugün idrak edilecek olan Kadir Gecesi münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Öztürk Mesajında; "Ramazan ayının feyizli günlerinden biri olan Kadir Gecesi'ne erişmenin huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu özel gece, Kuran-ı Kerim'in nuruyla aydınlanan, duaların ve tövbelerin en çok kabul gördüğü, rahmet ve mağfiretin coştuğu müstesna bir zaman dilimidir.

Kadir Gecesi, bizlere kucak açan bir rahmet kapısının, affediciliğin, merhametin ve sevginin sonsuzluğunu hatırlatır. Bu gece, birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği, komşularımızla, akrabalarımızla, tüm toplumumuzla kaynaştığımız özel bir zamandır.

Bu mübarek gecede, dualarımızı yürekten, samimi bir şekilde ederken, birlikte sevdiklerimizle ve komşularımızla hasret gidererek, manevi atmosferini derinden hissederek geçirmeliyiz. İbadetlerimizi, dualarımızı ve tövbelerimizi bu geceyi en verimli şekilde değerlendirerek, manevi yükselişimize katkıda bulunmalıyız.

Tüm Yahyalılı hemşehrilerimin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimle kutlar, bu müstesna geceyi sağlık, huzur ve kardeşlik içerisinde geçirmenizi temenni ederim. Dualarınızın kabul olmasını diler, birlik ve beraberlik içerisinde nice nice Kadir Geceleri geçirmeyi ümit ederim." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ