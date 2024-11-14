Yahyalı Belediyesi Tekstil Fabrikası için eğitim kursu açtı

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Yahyalı Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Koyuncu ailesinin desteğiyle yapımı devam eden tekstil fabrikasına iş gücü sağlamak amacıyla kadınlar için bir eğitim kursu açtı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi'nde başlayan kursu ziyaret ederek kurs hocalarından bilgi aldı.

Başkan Öztürk konuşmasında; "Yahyalımız için gurur verici bir güzelliği hep beraber paylaşıyoruz. Ben ilçe Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Halk Eğitim Müdürlüğüne, Müdür yardımcısı Ali kardeşime, Kurs Hocamız Elif Hanıma teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a gönülden yürekten teşekkür ediyorum. Göndermiş oldukları bu makinalarla kursumuzu tamamlayacağız. İnşallah 3 ay gibi bir süre içerisinde kursiyerlerimizi sertifikalandırıp tekstil fabrikamızda işe başlayacaklar. Daha öncesinde açmış olduğumuz Tekstil atölyesinde 65 kişiyi istihdama kazandırdık. Hanım kardeşlerimiz buradan evlerine ekmek götürüyorlar. Gerçekten benimde gurur duyduğum bir hizmet oldu. Bu Yahyalı'mızın güzelliği, bizim belediyemizin güzelliği diye düşünüyorum. Biz tekstil fabrikasını açmak için gayret ediyoruz. Bunu vesile bilerek, Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek'e teşekkür ediyorum. Şuan ki tekstil fabrikamızın yapımında çok büyük emeği var. 4 milyon TL gibi bir parayı tekstil fabrikası için Belediyemize aktardı. Ayrıca Özkoyuncu ailesine teşekkür ediyorum, şuan ki tekstil atölyemizin malzemelerini onlar aldılar ve onunla da yetinmediler şuan ki tekstil fabrikamız ada 2.7 milyon TL gibi bir yardım da bulundular. Şimdiye kadar ki yapılan güzellikler hayırsever sahiplerimiz tarafından yapıldı. Yine ben iş insanlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Yahyalı'yı seven insanların mutlaka destek vereceklerine inanıyorum. Ben hepinize kolaylıklar diliyorum teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yahyalı Şehit Adem İlkkılıç Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ali Karagöz konuşmasında; "Başkanım bu projeyi uyguladığınız için teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimizin hevesli olması bizlerin hoşuna gidiyor. Burada bizim amacımız sıfırdan hiç işi bilmeyen, makinaya oturmamış arkadaşları yetiştirip istihdama kazandırmak. Teşekkür ediyorum kolaylıklar diliyorum" dedi. - KAYSERİ