Yahyalı’da Gaziler Günü töreni düzenlendi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir dizi program düzenlendi.

Yahyalı Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene İlçe Kaymakam Vekili Fatih Adıgüzel, Belediye Başkan Vekili Menderes Yıldırım, Cumhuriyet Savcısı Yasemin Tulumcu, Garnizon Komutanı Per. Ütğm Gürkan Ali Savıran, gaziler, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Törende Terör Gazisi Osman Kafa, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirirken, Kıbrıs Gazisi Mustafa Fidan'ın okuduğu şiirle program devam etti. Yahyalı Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; hayatta olan tüm gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyoruz. Gaziler Günü'müz kutlu olsun" denildi.