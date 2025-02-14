Yakutiye Belediyesi Ramazan Öncesi Cami Temizliği Yapıyor - Son Dakika
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Yakutiye Belediyesi Ramazan Öncesi Cami Temizliği Yapıyor

Yakutiye Belediyesi Ramazan Öncesi Cami Temizliği Yapıyor

Yakutiye Belediyesi, yaklaşan ramazan ayı nedeniyle cami ve mescitlerin genel temizlik işlemlerini gerçekleştirmekte, halı yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlamaktadır. Başkan Dr. Mahmut Uçar, temiz ve hijyenik bir ibadet ortamı için tüm camilerin hazırlandığını belirtti.

14.02.2025 17:19  Güncelleme: 17:21
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Yakutiye Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan öncesi camii ve mescitlerin genel temizliğini yapıyor, halılarını yıkayarak, dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor.

Yakutiye Belediyesi, yaklaşan ramazan ayı vesilesiyle tüm camileri temizlik ve hijyen açısından hazır hale getiriyor. Erzurum'un en büyük ilçesi olan ve ildeki en fazla camiye ev sahipliği yapan Yakutiye'de bu günlerde yaklaşan ramazan ayı münasebetiyle farklı bir heyecan yaşanıyor. Yakutiye sınırlarında bulunan tüm cami ve mescitler her yıl olduğu gibi bu sene de Yakutiye Belediyesi tarafından detaylı temizlik işlemleri yapılarak cemaat için hazırlanıyor.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, her yıl ramazan öncesi ilçe bünyesindeki cami ve mescitlerde genel bir temizlik yaptıklarını ifade ederek, "2025 yılı Ramazan ayı hazırlıklarımız kapsamında vatandaşlarımızın daha temiz ve steril bir ortamda ibadetlerini icra edebilmeleri için ilçemizde tüm cami ve mescitlerde halı yıkama, genel temizlik, dezenfeksiyon ve tespit edilmesi durumunda haşereye karşı ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Yakutiye İlçe Müftülüğümüzden de teyit ettiğimiz 8'i merkez 36'sı köy olmak üzere 44 mahallemizde bulunan cami, kuran kursu ve mescitler yıkama programı dahilinde yıkanarak dezenfekte işlemleri gerçekleştirilerek kurutulmuş olarak tekrar ibadete hazır hale getiriliyor" dedi.

Bir ramazan ayına daha kavuşmanın mutluluğunu ifade eden Başkan Dr. Mahmut Uçar, "Yaklaşan ramazan ayının ailemiz, milletimiz ve bütün insanlık için huzur ve barış getirmesini, tutacağımız oruçlarımızı, kılacağımız namazlarımızı, vereceğimiz zekat, fitre ve sadakalarımızı, yapacağımız hayırlarımızı kabul buyurmasını Yüce Allah'tan niyaz eder, hemşerilerimize ve İslam alemine hayırlı ramazanlar dilerim" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yakutiye Belediyesi Ramazan Öncesi Cami Temizliği Yapıyor - Son Dakika

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