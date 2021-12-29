Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesinden "Âkif" temalı resim sergisi - Son Dakika

Erzurum Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Mehmet Akif Ersoy anısına Yakutiye Medresesi'nde resim sergisi düzenlendi.

Sergi açılışına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, burada yaptığı konuşmada "2021 yılı "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak kabul edilmişti. Okullarımız yıl boyu düzenledikleri etkinliklerle Mehmet Akif Ersoy'un şahsiyetini, edebi kişiliğini ve eserlerini öğrencilerimize tanıttılar. İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 85. yıl dönümü vesilesiyle Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerimizin hazırladığı "Akif" konulu resim sergisi de yıl boyu düzenlediğimiz etkinlikleri taçlandırdı. Sergide öğretmen ve öğrencilerimizin hazırladığı birbirinden güzel 22 tablo yer alıyor. 31 Aralık'a kadar devam edecek resim sergimize bütün eğitim camiamızı ve sanatseverlerimizi bekliyoruz. Ayrıca serginin açılışında Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerimiz, Mehmet Akif Ersoy'un bestelenmiş şiirlerinden oluşan çok güzel bir müzik dinletisi sundular. Programda emeği olan yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaygusuz: "Sergi vesilesiyle 85. ölüm yıl dönümünde vatan aşkıyla yanıp tutuşan, vatanın bağımsızlığı için Anadolu'nun dört bir yanını dolaşıp milletimizi harekete geçiren, milletimizin bağımsızlık aşkını İstiklal Marşı ile dile getiren Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u; rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Eğitim camiası olarak şairimizin "Oyuncak sanmayın! Ahlak-i milli rüh-i millidir;/Onun iflası en korkunç ölümdür: Mevti küllidir" dizeleriyle vurguladığı milli ruhu, diri gençler yetiştirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yakutiye Medresesi'nde 31 Aralık Cuma'ya kadar açık kalacak resim sergisini, yediden yetmişe sanatseverler ziyaret ediyor. Özellikle öğrenciler sergiye büyük ilgi gösteriyor. - ERZURUM