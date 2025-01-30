Yalova-Armutlu Yolu\'nda Tünel ve Viyadük Çalışmaları Hızlandı

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Yalova- Armutlu kara yolu yapım çalışmaları çerçevesinde Esenköy'de tünel ve viyadük çalışmaları hız kazandı.

Uzun yıllardır yapım çalışmaları devam eden Yalova - Armutlu kara yolunda çalışmalar tünel ve viyadük inşaatında yoğunlaştı. Bölgede 6 tünel ve çok sayıda da viyadük inşa ediliyor. Bölgede son olarak V1, V2, V3, V4 viyadükleri ile T6 tünelinin yapım işinin ihalesini alan firma yapımı yılan hikayesine dönen yolu tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. - YALOVA