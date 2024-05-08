Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel Marmara Belediyeler Birliği Genel Kuruluna katıldı

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Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Marmara Belediyeler Birliği Genel Kuruluna katıldı.

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası toplanan Marmara Belediyeler Birliği yeni yönetimini seçti. İstanbul'da gerçekleştirilen ve Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ile Yalova'dan diğer Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanlarının da katılım sağladığı genel kurulda yeni başkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeni başkan seçilmesinin ardından tebrik eden Başkan Gürel, "Yeni göreve seçilen komşu sınır ilimiz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey Başkanımızı tebrik ediyorum. Yalova Belediyesi olarak bu süreçte her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi. - YALOVA