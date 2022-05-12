Yalova Belediyesi emniyete tahsis ettiği binayı geri alacak - Son Dakika
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Yalova Belediyesi emniyete tahsis ettiği binayı geri alacak

12.05.2022 19:18
Yalova Belediyesi emniyete tahsis ettiği binayı geri alacak

Yalova Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasına geçmesinin ardından daha önce tahsis ettiği binayı geri alacak.

Yalova Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasına geçmesinin ardından daha önce tahsis ettiği binayı geri alacak.

Yalova Belediye Meclisi mayıs ayı 2'nci birleşimi Mustafa Tutuk başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü'ne 25 yıl süreyle verilen binanın tahsisinin sonlandırılmasıyla ilgili talep gündeme geldi. Birleşimde emniyetin yeni hizmet binasına taşınmasının ardından tahsisin bitirilmesi yönündeki karar oy çokluğuyla aldı. Karar çerçevesinde belediye, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün taşınacağı eski Trafik Şube Müdürlüğü binasının tadilatını üstlenecek.

Binanın takası gündeme geldi

Birleşimde ardından emniyetten geri alınacak binanın Vergi Dairesi veya Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borca mahsuben devrinin ya da Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne ait taşınmaz ile takas yapılması teklifi görüşüldü.

Tutuk, konunun teklifler üzerine gündeme alındığını ifade etti. Tutuk, kanuna uygun olarak hareket edeceklerine dikkati çekti. Tutuk, endilerine ait binanın ekspertiz raporu alınmasından sonra konuyu yine meclise getireceğini belirterek, "Merak etmeyin ben bu yetkiyi alıp da yarın binayı SGK'ya vermeyeceğim" dedi. Yapılan oylama sonucu Tutuk'a konuyla ilgili yetki verildi.

Oturumda Adnan Menderes Mahallesi'nde 900 metrekare arsada kültür ve gençlik merkezi yapımı teklifi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Yalova Belediyesi bünyesinde İklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğünün kurulmasının da kararlaştırıldığı toplantıda, Park Bahçe Birimine traktör, cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere de panelvan tipi araç alınması oybirliğiyle kabul edildi.

İl Özel İdaresi ek hizmet binası ticari alana çevrildi

Oturumda, Çınarcık sapağında bulunan İl Özel İdaresi ek hizmet binasının olduğu bölge ticari alan olarak planlara işlenmesi talep edildi. Yaklaşık 25 bin metrekare yer imar planlarına ticari alan olarak işlendi. Karar oybirliğiyle alındı.

İl Özel İdaresi'nin yeni yapılan Yalova Devlet Hastanesi'nin arka kısmında bulunan 8 bin 133 metrekare arazinin resmi kurum alanı olarak planlara işlenmesi teklifi de görüşüldü. Yeni İl Özel İdaresi hizmet binası yapılması düşünülen alanla ilgili meclis oy çokluğuyla plan değişikliğine gitti. - YALOVA

Yalova Belediyesi emniyete tahsis ettiği binayı geri alacak
Yalova Belediyesi emniyete tahsis ettiği binayı geri alacak
Yalova Belediyesi emniyete tahsis ettiği binayı geri alacak
Yalova Belediyesi emniyete tahsis ettiği binayı geri alacak

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Köylere Hizmet Götürme Birliği, Emniyet Müdürlüğü, Yalova Belediyesi, Yalova, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yalova Belediyesi emniyete tahsis ettiği binayı geri alacak - Son Dakika


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