Yalova Belediyesi'nden Fevziçakmak Mahallesi'nde alt ve üstyapı çalışması - Son Dakika
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Yalova Belediyesi'nden Fevziçakmak Mahallesi'nde alt ve üstyapı çalışması

15.06.2022 19:15
Yalova Belediyesi'nden Fevziçakmak Mahallesi'nde alt ve üstyapı çalışması

Yalova Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi Morgül, Ömer Besim ve Leylak Sokak'ta başlatılan altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Yalova Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi Morgül, Ömer Besim ve Leylak Sokak'ta başlatılan altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekiplerince, 40 yıldır girilmeyen sokak ve caddelerin altyapı ve üstyapı çalışmaları büyük bir devam ettiriliyor. Yetkililer, parke yol çalışmalarının kısa süre içinde biteceğini kaydetti. Yapılan çalışmalarla 30 yıldır yenilenmeyen altyapı ve üstyapı çalışmaları da böylelikle tamamlanmış olacak. Yalova Belediyesi yetkilileri, vatandaşların asfalt, kaldırım ve parke yol sorunlarını "153 Alo Evim" merkezini arayarak iletebileceklerini ifade etti. - YALOVA

Yalova Belediyesi'nden Fevziçakmak Mahallesi'nde alt ve üstyapı çalışması
Yalova Belediyesi'nden Fevziçakmak Mahallesi'nde alt ve üstyapı çalışması
Yalova Belediyesi'nden Fevziçakmak Mahallesi'nde alt ve üstyapı çalışması

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yalova Belediyesi'nden Fevziçakmak Mahallesi'nde alt ve üstyapı çalışması - Son Dakika

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