Yalova Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Yaza Hazırlık Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Yalova Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Yaza Hazırlık Çalışmaları Devam Ediyor

Yalova Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde Yaza Hazırlık Çalışmaları Devam Ediyor

Yalova Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde iç ve dış cephe boyama, çatı yalıtımı ve tabelaların yenilenmesi gibi bakım ve tadilat çalışmalarını sürdürüyor.

03.05.2024 16:01  Güncelleme: 16:07
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Yalova Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaza hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Terminalde başlanan çalışmalarda ekipler, iç ve dış cephe boyama, çatı yalıtımı ve tabelaların yenilenmesi gibi bakım ve tadilat çalışmalarını sürdürüyor.

Yıllardır faaliyet gösteren ve zamanla yıpranan terminal binasının yenilenmesi için Yalova Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor. İç ve dış cephede boyama çalışmalarını sürdüren ekipler, çatıda da gereken yalıtım çalışmalarını tamamlıyor. Dış cephede tabelaların da yenilenmesi sağlanarak terminal, estetik bir görünüme kavuşturulacak.

Terminalde faaliyet gösteren firma temsilcileri ve vatandaşlar, yapılan çalışmalar sebebiyle Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel'e teşekkür etti. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Yaza Hazırlık Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Yaza Hazırlık Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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