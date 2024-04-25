Yalova Belediyesi Şehre Yeni Sosyal Alanlar Kazandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yalova Belediyesi Şehre Yeni Sosyal Alanlar Kazandırıyor

Yalova Belediyesi Şehre Yeni Sosyal Alanlar Kazandırıyor

Yalova Belediyesi, şehre yeni sosyal alanlar kazandırmaya ve zamana yenik düşen sosyal donatıları da yenileme çalışmalarına devam ediyor. İsmetpaşa Mahallesi'nde atıl durumda bulunan halı saha, Yalova Belediyesi tarafından yapılan tadilat çalışmasının ardından yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yeni bir park da yapılarak kullanıma sunuldu.

25.04.2024 17:12  Güncelleme: 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Belediyesi, şehre yeni sosyal alanlar kazandırmaya ve zamana yenik düşen sosyal donatıları da yenileme çalışmalarına devam ediyor.

İsmetpaşa Mahallesi'nde atıl durumda bulunan halı saha, Yalova Belediyesi tarafından yapılan tadilat çalışmasının ardından yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Seçkin Sokak'ta yer alan mini sahadaki çalışmada, zemine atılan betonun ardından üzerine suni çim halı döşenip sahanın çevresindeki demirler ve teller yenilendi.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, "İlk olarak halı sahanın zemininde bir iyileştirme çalışması gerçekleştirdik. Zemine attığımız betonun ardından sahanın zeminine sentetik çim döşemesi gerçekleştirdik. Halı sahanın çevresindeki demirler ve tel örgüleri de yenileyerek daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağladık. Atıl durumda bulunan halı sahayı yeniden mahallemizdeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" dedi.

MKP yeni parkına kavuştu

Yalova Belediyesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Özlem Çakıroğlu Sokak'ta yer alan alana yeni bir park kazandırdı. İçinde yeni nesil oyun guruplarından oluşan çocuk parkı, vatandaşların oturacağı çatılı piknik masaları yer alıyor. Ayrıca parkla birlikte yeni bir halı saha da yapılarak kullanımına sunuldu.

Yalova Belediyesi, çocuk oyun alanları, oturma mekanları ve halı sahasıyla Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ne yeni bir park daha kazandırmış oldu. - YALOVA

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İsmetpaşa Mahallesi, Yalova Belediyesi, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yalova Belediyesi Şehre Yeni Sosyal Alanlar Kazandırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Mahkemede Banu Parlak’la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi Mahkemede Banu Parlak'la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi
17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
17:11 MHP’li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok MHP'li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok
14:59 CHP’den Kılıçdaroğlu’nun ’’Saray’’ paylaşımına yanıt var CHP'den Kılıçdaroğlu'nun ''Saray'' paylaşımına yanıt var
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
16:59 Arada uçurum var Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu Arada uçurum var! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu
15:48 Cuma namazında Atatürk’e hakaret eden kişiye hapis cezası Cuma namazında Atatürk'e hakaret eden kişiye hapis cezası
15:37 Muş Belediyesi’nin 890 milyon TL borç açıklaması tartışmalara neden oldu Muş Belediyesi'nin 890 milyon TL borç açıklaması tartışmalara neden oldu
15:26 Duruşma sonrasında olay çıktı Dilan Polat’ın yakını, Banu Parlak’a saldırdı Duruşma sonrasında olay çıktı! Dilan Polat'ın yakını, Banu Parlak'a saldırdı
14:51 Belediye personeli, 23 Nisan’da kutlamalarında çocuk tekmeledi Belediye personeli, 23 Nisan'da kutlamalarında çocuk tekmeledi
14:49 Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş’ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş'ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 18:14:18. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova Belediyesi Şehre Yeni Sosyal Alanlar Kazandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement