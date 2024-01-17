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Yalova'da 2023'te sağlık hizmetlerindeki memnuniyet yüzde 91'e ulaştı - Son Dakika
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Yalova'da 2023'te sağlık hizmetlerindeki memnuniyet yüzde 91'e ulaştı

Yalova İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, 2023 yılında hasta memnuniyet oranlarının yüzde 91'e ulaştığını açıkladı. Yalova'da sağlık hizmetlerindeki gelişmeler ve yapılan muayene sayıları hakkında bilgi veren Dr. Eray, ayrıca hastane hizmetlerindeki artış ve hasta memnuniyetinin yükselmesiyle ilgili detayları paylaştı.

Yalova\'da 2023\'te sağlık hizmetlerindeki memnuniyet yüzde 91\'e ulaştı
17.01.2024 - 17:33,  Güncelleme: 17:36
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Yalova'da 2023'te sağlık hizmetlerindeki memnuniyet yüzde 91'e ulaştı

YALOVA - Yalova İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, 2023 yılında hasta memnuniyet oranlarının yüzde 91'e ulaştığını açıkladı.

Dr. Eray, Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2023 yılı değerlendirmesi yapan Eray, kentte 4 devlet hastanesi 33 aile sağlığı merkezi, 95 aile hekimliği, 3 ilçe sağlık müdürlüğü, 3 toplum sağlığı merkez, sağlıklı hayat merkezi, göçmen sağlığı merkezi, verem savaş birimi, halk sağlığı laboratuvarı, 17 acil sağlık hizmetleri istasyonu ve ağız ve diş sağlığı merkezi ile hizmet verdiklerini dile getirdi.

2023'te kamuda 1 milyon 575 bin muayene

Eray, 2023'te kişi başına 15 kere sağlık tesislerine müracaat edildiğini ve bunun Türkiye ortalamasının çok üstünde bir sayı olduğuna vurgu yaptı. Sağlık hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi veren Eray, "2023'te 559 bin 54 kamu tesislerimizde acil muayenesi, özel tesislerimizde ise 79 bin muayene yapıldı. Polikliniklerde kamuda 994 bin 668, yaklaşık 1 milyon poliklinik gerçekleştirmişiz ilimizde kamu hastanelerimizde. Özel sağlık tesislerimizde 418 bin. Toplam muayene sayısı ise kamu sağlık tesislerimizde, burada 1. basamak yok, 2.,3.basamakları söylüyoruz, 1 milyon 575 bin, özelde ise 497 bin" dedi.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise 2023 yılı içinde 16 bin 899 ameliyat yapıldığını 3 özel hastanedeki ameliyat sayısının ise 17 bin 537 olduğunu kaydeden Eray, şöyle konuştu:

"Yine hastanemizde bin 960 anjiyo, 3 özel hastanede 3 bin 635 anjiyo yapılmış. Yatan hasta sayımız 21 bin 43. Hastanemizde bin 243 doğum gerçekleştirilmiş, 3 özel hastanede toplamda 2 bin 250. Hastanemizde 49 bin 911 MR çekilmiş, özellerde 29 bin 913. Yine hastanemizde 68 bin 320 tomografi, özellerde 33 bin 593. Hastanemizde 79 bin 415 ultrason, özellerde 37 bin 669. Yine hastanemizde 3 bin 32 endoskopi, özellerde 4 bin 377. Yine hastanemizde 2 bin 199 kolonoskopi, 3 özel hastanede bin 292 yapıldı."

Hastaların yüzde 18'i il dışından

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2023 yılında yaklaşık yüzde 17-18 bandında Yalova ikameti olmayan kişilere hizmet verildiğini kaydeden Eray, 2018-2023 yılları arasında sağlık hizmetlerinnde yaşanan değişimle ilgili, "Uzman tabip sayısı 5 yıl içinde 126'dan 186'ya yükselmiş. Tabip sayısı 113'ten 179'a, ilde toplam görev yapan sağlık personeli 907'den bin 565'e, diğer personel dediğimiz güvenlik, destek, temizlik personeli gibi kişiler 371'den 954'e çıktı. Bu şu demek, Yalova il genelinde 2018 yılında bin 517 sağlık çalışanı görev yapıyorken bu sayı bugün 2 bin 891'e çıkmış durumda. Aile sağlığı merkezlerimiz 29'dan 33'e çıkmış durumda" diye konuştu.

Hasta memnuniyet oranı yüzleri güldürdü

E-nabız üzerinden ortaya çıkarılan hasta memnuniyet oranının yüzlerini güldürdüğü kaydeden Eray, şöyle konuştu:

"Ciddi ve memnuniyeti yüksek hizmetlerimizden birisi 112 acil sağlık hizmetlerimiz. Sadece 2022 ve 2023'te 5 tane istasyon açtık. Burada da 2018'de 160 olan personel sayımız bu gün 240 personelle hizmet vermekte. 9 olan istasyon sayısı 17'ye çıkmış durumda. İlimizde daha önce motosiklet ve özellikle kar paletli ambulansımız yoktu, bu araçlarımız var. UMKE personel sayımızda 41'den 65'e çıkmış durumda. 2023 yılında 39 bin 373 vatandaşımız değerlendirmiş memnuniyet seviyesi yüzde 91. Bunun özellikle 2020 yılından sonra artışa geçmesinin temel nedeni biliyorsunuz pandemiyle birlikte bu e-nabız ve sağlık bilgi sistemlerinin kullanımı iyice yerleşmiş durumda. 2020'yle birlikte ciddi bir artış var. Burada memnuniyet seviyesinin de yükselmiş olması bizde memnuniyet uyandırıyor, yüzümüzü güldürüyor" ifadesini kullandı.

Eray, faaliyete başlayan onkoloji hizmet biriminde tek olan doktor sayısının önümüzdeki haftalarda ikiye çıkacağını ifade etti. Eray, sağlık çalışanlarının şiddete maruz kaldığı durum olan beyaz kod sayısının 2022'de 100 iken 2023'te bunun yüzde 22 düşerek 78'e düştüğünü söyledi.

Eray, eski Yalova Devlet Hastanesi binasında ağız ve dış sağlı hastanesi, semt polikliniği ve fizik tedavi merkezi planladıklarını fakat 1998 yılında yapılan hastaneyle ilgili yıkım kararı çıkması halinde durumun yeniden değerlendireceğini kaydetti.

Kaynak: İHA
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