Yalova'da Baba ve Kızı Darp Edildi

23.02.2026 07:33
Yalova'da bir babanın 14 aylık kızıyla darp edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Şüpheli tutuklandı.

Yalova'da bir babanın ve 14 aylık kızı ile birlikte darp edilmesine ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Baba Muhammet Baca, "Bizi yalnız bırakmadınız" diyerek devlete teşekkür etti.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde bir baba ile 14 aylık kızının darp edilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay sırasında kucağındaki 14 aylık kızıyla birlikte darp edildiği belirtilen Muhammet Baca ile küçük çocuk yaralandı. Baba ve bebeği hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada darp edilen baba ve bebeğe geçmiş olsun dileklerini ileterek adli sürecin titizlikle takip edildiğini bildirdi. Şüphelinin tutuklanmasının ardından jandarma ekipleri, baba ve bebeğin tedavi gördüğü hastanede ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olayın ardından Muhammet Baca da kamuoyuna teşekkür mesajı yayımladı. Baca, "Bütün Türkiye'ye, saygıdeğer büyüklerime Allah razı olsun. Kızım için tek yürek oldunuz. Hastanede de güvenlik önlemi alındı. Herkese çok teşekkür ederim, bizi yalnız bırakmadınız. Var olun. Yaşasın büyük Türkiye Cumhuriyeti" ifadelerini kullandı. Yetkililer, olayla ilgili adli sürecin sürdüğünü bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

