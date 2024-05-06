Yalova\'da Ekilen Çiçekler Vandallar Tarafından Sökülerek Yollara Atıldı

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Yalova Belediyesi tarafından şehir estetiğini güzelleştirmek adına ekilen çiçekler, kimliği belirsiz kişi ve kişilerce sökülerek yollara atıldı.

Yalova Belediyesi, Gazipaşa Caddesi'ni rengarenk çiçeklerle donatmıştı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte 'Çiçek Kenti Yalova'ya yakışır şekilde şehrin en işlek ve gözde yerlerinden biri olan Gazipaşa Caddesi'ne mevsimlik çiçeklerin dikimi yapılmıştı. Yapılan çalışmaların ardından Gazipaşa Caddesi güzel bir görünüme kavuştu.

Gazipaşa Caddesi üzerinde şehrin estetiğine değer katan mevsimlik çiçekler, Vandalların hışmına uğradı. Sabaha saatlerinde vatandaşların şikayetleri üzerine Yalova Belediyesi ekipleri, cadde üzerindeki yere atılan çiçekleri toplayarak temiz bir görünüme kavuşturdu. - YALOVA