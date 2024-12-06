Yalova'da Temizlik Görevlisi Duyarlılığı: Kaybolan Cüzdan Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika
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Yalova'da Temizlik Görevlisi Duyarlılığı: Kaybolan Cüzdan Sahibine Teslim Edildi

Yalova\'da Temizlik Görevlisi Duyarlılığı: Kaybolan Cüzdan Sahibine Teslim Edildi

Yalova'da gece vardiyasında çalışan temizlik görevlisi Şahin Şenbuy, sokakta bulduğu cüzdanı sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. Cüzdanda 3 bin lira ve kredi kartları bulunuyordu.

06.12.2024 14:46  Güncelleme: 14:51
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Yalova'da temizlik görevlisi gece vardiyası sırasında sokakta bulduğu ve içinde 3 bin lira ile kredi kartları olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde gece vardiyasında çalışan ve bulunduğu mıntıkada sokağı süpüren Şahin Şenbuy, çöplerin arasında bir cüzdan fark etti. Şenbuy, cüzdanı bulduktan sonra durumu amirine bildirdi. Ardından cüzdanı kaybeden Günay Karagöz'e ulaşıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası'na gelen Karagöz, Şenbuy'dan cüzdanı teslim aldı. Karagöz, burada Şahin Şenbuy'a göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti. Yerleri süpürürken cüzdanı bulduğunu belirten temizlik görevlisi Şenbuy, "Her zamanki gibi mıntıkamda çalışmaya başladım. Sokağı süpürürken bir çöp poşetinin yanında bir cüzdan gördüm. Cüzdanı aldım ve gece çavuşum olan Emre beye bildirdim ve kendisine teslim ettim. Ardından kendisiyle birlikte cüzdanı şefimiz Ayşim Demircan'a teslim ettik" dedi.

"Cüzdanda 3 bin lira para ve kredi kartları vardı"

Cüzdanını teslim alan Günay Karagöz ise, "Akşam 19.00 civarı iş yerimden çıktım. Eve gidince cüzdanımı kaybettiğimi fark ettim. Cüzdanımda yaklaşık 3 bin TL'ye yakın bir meblağ vardı. Ayrıca kredi kartlarım ve bunların da 200 bine yakın limitleri vardı. Hemen internet bankacılığından kartlarımın kullanıp kullanılmadığına baktım. Tam ümidimi kaybetmişken arandım. Sağ olsun cüzdanımı bulan ve içine dahi bakmadan üstlerine teslim eden Şahin kardeşime çok teşekkür ediyorum" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova'da Temizlik Görevlisi Duyarlılığı: Kaybolan Cüzdan Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Temizlik Görevlisi Duyarlılığı: Kaybolan Cüzdan Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika
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