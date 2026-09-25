Yalova\'nın turizm fuarlarında nasıl temsil edileceği sektör temsilcileriyle görüşüldü

Yalova'nın turizm potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesi ve sahip olduğu değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla, Türkiye genelinde düzenlenen turizm fuarlarına yönelik istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Osman Sarı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Kültür ve Turizm Müdürü E. Fatih Bayram, turizm sektörü temsilcileri ve işletme sahipleri katıldı. Toplantıda, Türkiye'de düzenlenen turizm fuarlarının Yalova açısından sunduğu tanıtım ve iş birliği imkanları ele alındı. Yalova'nın hangi fuarlarda ve hangi kapsamda temsil edilmesinin uygun olacağı ile sektör temsilcilerinin fuarlara etkin katılımının sağlanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Yalova'nın turizm markasının daha güçlü şekilde tanıtılması amacıyla yapılabilecek çalışmaların da görüşüldüğü toplantıda, termal turizmden doğa ve kültür turizmine, gastronomiden deniz turizmine kadar kentin sahip olduğu farklı turizm değerlerinin doğru hedef kitlelerle buluşturulmasına yönelik görüş ve öneriler ele alındı.

Toplantıda ayrıca turizm sektörünün kamu-özel sektör iş birliğiyle daha da güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.