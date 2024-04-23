Yalova Valisi Hastane Yolunun Acilen Tamamlanmasını İstiyor - Son Dakika
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Yerel

Yalova Valisi Hastane Yolunun Acilen Tamamlanmasını İstiyor

Yalova Valisi Hastane Yolunun Acilen Tamamlanmasını İstiyor

Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çöken yoluyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Kaya, yaz aylarında yoğun olan hastane trafiğinin düzenlenmesi için yolun acilen tamamlanmasını istedi.

23.04.2024 17:10  Güncelleme: 17:36
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Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çöken yoluyla ilgili, "Hastane yolunda istiyoruz ki yaz ayları tamamen başlamadan bitirilsin. Normal şartlara göre yaz aylarında çok daha yoğun vatandaş giriş-çıkışı oluyor. Şu an bir noktadan giriş, bir noktadan da çıkış verdik ama inanılmaz bir trafik oluyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir toplantıda konuşan Vali Kaya, hastane yolunda yaşanan çökmeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kaya, "Projeyi hazırlarken orada dolmuş durağı yok. Orada taksilerin durabileceği bir yer yok. Ben de gittim inceledim. En azından bu yol yapılırken onlara da cepler yaparsak hem dolmuşların durabileceği hem de vatandaşların durabileceği indi-bindi yapılabileceği güvenli bir yol ortamı oluşturmak gerekiyor. Biraz hastanenin duvarını da içeriye almak lazım. Orada 2 metre daha içeriye girilse orası vatandaşın trafiğini yönetme adına güzel olacak. Şu haliyle biz oradaki trafiği yönetemiyoruz. Proje çizilirken yanlış çizilmiş. Bunların hepsinin düşünülmesi lazımdı. Bunlar düşünülmemiş. Madem yol kaydı bu da bir fırsat oldu. Yaparken en azından orayı düzgün yapalım. Böyle bir planlama gerçekten olmaz. Taksi nereden girecek nereden çıkacak o düzenlenmemiş. Orada bir maalesef keşmekeşlik var" ifadelerine yer verdi.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür eden Vali Kaya, "Proje ihalesi yapılırken de mutlaka haberimiz olsun biz de planlamasını yapalım. En azından yap-boz meselesine yeniden dönmesin. Müdürlüğü de anlayışınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Burası Karayolları ağında değildi. Daha öncesinde hastane açılırken kolaylık olsun diye bu yol yapılmış. Ama bu yol kaydı. Burada da bir mağduriyet oluştu. Biz buna duyarsız kalamayız dediler ve bu işe el attılar. Yereldeki imkanlar ile Karayolları standardına uygun yol yapmak mümkün değil. Belediyenin imkanı da yoktu. Çok ciddi bir bütçe karşımıza çıkıyordu. Bakanımız talimatı verdi ve müdürlüğümüz hızlı bir şekilde çalışmaya başladı. Ben müdürlüğünüze hassasiyetinizden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel de hastanenin arkasında bulunan duvarın da sıkıntılı olduğunu hatırlatarak, "Bunu hızlandırmamız gerekiyor. Hastane çevresiyle alakalı daha önce siyaseten de dile getirdim. Hastanenin ön tarafında sorun olduğu gibi arka tarafında da problem bulunuyor. Hastanenin arkasındaki istinat duvarının altı boş. Toprak altından kayıyor. Oraya da bakmak lazım. Bu hastane çevresindeki projelendirmelerin bir an önce bitmesi gerekiyor. Orası kentin tamamını ilgilendiren bir bölge. Kentin merkezinde de ulaşım problemini çözebilecek bir aks. Kentin merkezindeki ulaşım probleminin çözüm önerilerini de vatandaş ile paylaştığım için hastane önündeki yolun ve kavşağın bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Çevre Yolu'nun ne zaman biteceğini bilmem gerekiyor. Ona göre şehir merkezinde bir planlama yapacağız" dedi.

Karayolları 14. Bölge Müdür Yardımcısı Alican Birincioğlu da açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Güney Çevre yolunda ihale süreci devam ediyor. Güney Çevre yolunun bitişi muhtemel 2026 yılı. Hastane yoluyla alakalı da belediyemizin bir proje çalışması olmuş ama Karayolları standartlarına tam uygun kriter olmadığı için projesini Karayollarına göre yapıyoruz. Proje bittikten sonra da akabinde imalatını tamamlayacağız. Hastane yolu ve Güney Çevre Yolu'nun oluşturduğu sıkıntının farkındayız. Zemin yapısından kaynaklı problemler var. Çözüme kavuşturacağız." - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova Valisi Hastane Yolunun Acilen Tamamlanmasını İstiyor - Son Dakika

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